Η υπόθεση της αποχώρησης του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίρνει πλέον και νομικές διαστάσεις.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν εναντίον όσων θεωρούν ότι προσέγγισαν παράνομα τον 16χρονο ποδοσφαιριστή, εφόσον καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο νεαρός επιθετικός ανακοίνωσε την Τρίτη, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ότι αποχωρεί από τον σύλλογο στον οποίο εντάχθηκε σε ηλικία μόλις 10 ετών. Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται πλέον σε πρώτο πλάνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Times» του Λονδίνου, ο Γκάμπριελ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ισπανική ομάδα για να ενταχθεί σε αυτήν τον Ιανουάριο. Μια τέτοια μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, παρότι η Γιουνάιτεντ διατηρεί την εγγραφή του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Οι κανονισμοί της FIFA απαγορεύουν κατά κανόνα τις διεθνείς μεταγραφές παικτών κάτω των 18 ετών, προβλέποντας ωστόσο πέντε συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Μία από αυτές αφορά περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που διαθέτουν διαβατήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γκάμπριελ καλύπτει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση, καθώς έχει κυπριακή καταγωγή από την πλευρά της μητέρας του.

Η υποψία για παράνομες προσεγγίσεις και η στάση της Γιουνάιτεντ

Το ενδεχόμενο της μετακίνησής του στη Ρεάλ δεν θεωρείται από μόνο του το βασικό εμπόδιο. Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με άλλους συλλόγους χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη άδεια. Εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί, θα συνιστά παράβαση των κανονισμών της FIFA.

Πηγές από το περιβάλλον του αγγλικού συλλόγου αναφέρουν ότι, στην περίπτωση που προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία, η Γιουνάιτεντ σκοπεύει να τα διαβιβάσει στη FIFA, ζητώντας να εξεταστεί η υπόθεση. Προς το παρόν, τα δικαιώματα της ομάδας περιορίζονται στην αποζημίωση για την εκπαίδευση του ποδοσφαιριστή, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε εξαψήφιο ποσό. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό οικονομικό όφελος, αν συγκριθεί με την πιθανή μελλοντική αξία του νεαρού επιθετικού.

Παρά το γεγονός ότι μια νομική διαδικασία δεν αναμένεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερη οικονομική αποζημίωση, στη Γιουνάιτεντ υπάρχει η επιθυμία να αποδοθεί δικαιοσύνη για μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αιφνιδίασε αρχικά τον σύλλογο.

Ο Γκάμπριελ είχε καταθέσει αίτημα αποδέσμευσης της εγγραφής του από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά, η Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να διατηρεί τα σχετικά δικαιώματα μέχρι το τέλος της σεζόν και, όπως αναφέρεται, δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ενημέρωση από αρμόδιο ποδοσφαιρικό φορέα για την αποδέσμευσή του.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη του αποχαιρετιστήριου βίντεο πριν αυτό δημοσιοποιηθεί. Επιμένουν, ωστόσο, πως δεν προτίθενται να τιμωρήσουν το νεαρό ποδοσφαιριστή για ενέργειες που θεωρούν ότι προέρχονται από ενήλικες.

Ισχυρίζονται ακόμη ότι δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με την οικογένειά του από τον Σεπτέμβριο, ενώ είχαν ζητήσει την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του, ώστε να διασφαλίσουν ότι η απόφαση για το μέλλον της καριέρας του ήταν και δική του επιλογή.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο 16χρονος ανέφερε: «Μου χαρίσατε στιγμές που θα θυμάμαι πάντα. Σε κάθε προπονητή, μέλος του προσωπικού και συμπαίκτη μου, σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε εμένα και με βοηθήσατε να εξελιχθώ. Καθώς ξεκινώ το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αποτελεί πάντα μέρος της ιστορίας μου».