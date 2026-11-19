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Σε ένα ιδιαίτερο ματς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μαϊάμι Χιτ πήραν τη νίκη απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς με 137-130.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ απέναντι στην πρώην ομάδα του άγγιξε το triple double έχοντας 27 πόντους, 13 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής με 7/10 δίποντα και 13/16 βολές.

Το ματς

Οι Χιτ μπήκαν δυναμικά στο ματς και προηγήθηκαν με 34-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 40-25 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 26 πόντων (74-48).

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι, με τους Χιτ να σηκώνουν το πόδι από το γκάζι, επιτρέποντας στους Μπακς να ρίξουν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, χωρίς να απειληθούν όμως.

Με αυτή τη νίκη οι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-6 έχοντας πάρει μπροστά για τα καλά, ενώ αντίθετα οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 14η ήττα τους, έχοντας πλέον ρεκόρ 1-14!

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