Ο Μαξ Ντάουμαν, είναι ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 73 ημερών. Το Νοέμβρη του 2025, ο Ντάουμαν είχε γίνει ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League, κάνοντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 15 ετών και 308 ημερών.
Επίσης, είναι ο νεότερος σε ηλικία που έχει ξεκινήσει αγώνα για τους «κανονιέρηδες» αλλά και που έχει αγωνιστεί με την ομάδα του βορείου Λονδίνου σε αγώνα Κυπέλλου.
Ο 16χρονος επιθετικός είναι το νέο μεγάλο ταλέντο της Άρσεναλ και ο Μίκελ Αρτέτα θεωρεί πως θα είναι ο μελλοντικός σταρ της ομάδας του Λονδίνου, αλλά και της εθνικής Αγγλίας.