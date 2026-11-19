Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» έσπευσε να «δέσει» τον Μαξ Ντάουμαν από τον περασμένο Ιανουάριο με ιδιωτικό συμφωνητικό, ώστε στις 31 του Δεκεμβρίου, όταν και θα γιορτάσει τα 17α γενέθλια του, να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τριετή διάρκεια.

Ο Μαξ Ντάουμαν, είναι ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 73 ημερών. Το Νοέμβρη του 2025, ο Ντάουμαν είχε γίνει ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League, κάνοντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 15 ετών και 308 ημερών.

Επίσης, είναι ο νεότερος σε ηλικία που έχει ξεκινήσει αγώνα για τους «κανονιέρηδες» αλλά και που έχει αγωνιστεί με την ομάδα του βορείου Λονδίνου σε αγώνα Κυπέλλου.

Ο 16χρονος επιθετικός είναι το νέο μεγάλο ταλέντο της Άρσεναλ και ο Μίκελ Αρτέτα θεωρεί πως θα είναι ο μελλοντικός σταρ της ομάδας του Λονδίνου, αλλά και της εθνικής Αγγλίας.