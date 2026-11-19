Με ποινή δέκα θέσεων θα τιμωρηθεί ο Όσκαρ Πιάστρι στο κυριακάτικο (22/11, 06:00) γκραν πρι του Λας Βέγκας.

Οι κανονισμοί της Formula 1 επιτρέπουν σε κάθε οδηγό να χρησιμοποιήσει τέσσερις κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) μέσα στη σεζόν χωρίς να δεχθεί ποινή, ωστόσο, ενόψει των τελευταίων τριών αγώνων του 2026, αρχής γενομένης από το Λας Βέγκας, ο «πιλότος» της McLaren θα χρησιμοποιήσει τον πέμπτο ICE του για φέτος.

Η πρώτη αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης που ξεπερνάει τα επιτρεπόμενα όρια επισύρει ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση, ενώ για κάθε επιπλέον αλλαγή επιβάλλεται ποινή πέντε θέσεων. Μετά την εξέλιξη αυτή, η υψηλότερη θέση, από την οποία μπορεί να εκκινήσει ο Αυστραλός οδηγός στο κυριακάτικο γκραν πρι, είναι η 11η, εφόσον πάρει την pole position στα δοκιμαστικά, πριν εκτίσει την ποινή του στον αγώνα.

Τόσο ο Πιάστρι, όσο και ο Βρετανός «ομόσταυλός» του στη McLaren, Λάντο Νόρις, θα χρησιμοποιήσουν στο γκραν πρι του Λας Βέγκας το αναβαθμισμένο τούρμπο της Mercedes, μολονότι η αναμενόμενη βελτίωση στην απόδοση του μονοθεσίου είναι σχετικά μικρή. Και οι δύο οδηγοί της βρετανικής ομάδας δεν θα πάρουν ποινή για τη χρήση του υπερσυμπιεστή, όπερ σημαίνει ότι ο Νόρις δεν θα χάσει θέσεις στην εκκίνηση.