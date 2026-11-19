Η Μπριζ έχει δεχθεί πολλές προτάσεις για τον πρώτο σκόρερ της, Νικολό Τρεσόλντι, που εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα.

Ο 22χρονος Γερμανός, γεννημένος στο Κάλιαρι της Ιταλίας, διεθνής φορ έχει τη φετινή σεζόν 14 γκολ και μια ασίστ στο ενεργητικό του σε 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπριζ μέχρι τον Ιούνιο του 2029 και σύμφωνα με την εφημερίδα «Het Nieuwsblad» μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν προσεγγίσει τον ατζέντη του. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ κάνει λόγο για ενδιαφέρον από Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Αρσεναλ, Τότεναμ, Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης και Νιούκαστλ.

Σύμφωνα πάντως με την ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» η Μίλαν τον έχει στην κορυφή της λίστας της για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και ήδη έχει προσεγγίσει την Μπριζ για να πάρει τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του, με τη βελγική ομάδα να ζητά 60 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.