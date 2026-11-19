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Οι Χιούστον Ρόκετς έστησαν πάρτι στην έδρα των Ιντιάνα Πέισερς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 119-104.

Οι Τεξανοί μπήκαν αγριεμένοι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 62-46, βάζοντας γερές βάσεις για την άνετη επικράτησή τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι δεν έριξαν ρυθμό και δεν επέτρεψαν στους Πέισερς να μπουν ξανά στο ματς, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Ριντ Σέπαρντ με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης