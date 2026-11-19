Ο Γουίλφριντ Ζαχά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στη Σάρλοτ FC και αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι.

Ο 34χρονος εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας των ΗΠΑ ως δανεικός από τη Γαλατασαράι, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις προσδοκίες.

Ετσι επέστρεψε στην Τουρκία για να ενταχθεί ξανά στο ρόστερ των πρωταθλητών, αλλά τελικά αποφασίστηκε να λυθεί το συμβόλαιο του και να μείνει ελεύθερος. Το τελευταίο διάστημα συμμετέχει στις προπονήσεις της Κρίσταλ Πάλας και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TalkSPORT» αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα του Λονδίνου.

Ο Αφρικανός αποτελεί έναν πραγματικό θρύλο στο «Σέλχαρστ Παρκ», έχοντας καταγράψει 458 συμμετοχές, με 90 γκολ και 54 ασίστ στο ενεργητικό του. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν και αν ικανοποιήσει θα επεκταθεί η συνεργασία μέχρι τον Ιούνιο του 2028.