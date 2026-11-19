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Οι Φιλαδέλφεια 76ερς παρά τις απουσίες τους, άλωσαν την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 121-116.

Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν χωρίς τον Ταϊρίς Μάξεϊ και τον Τζέιλεν Μπράουν, ωστόσο οι απουσίες δύο σημαντικών παικτών δεν έγιναν αισθητές, ενδεικτικό του βάθους που έχουν φέτος οι Σίξερς.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Μάτζικ μπήκαν με ορμή στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 40-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς απάντησαν με επί μέρους 37-29, ρίχνοντας την διαφορά στους πέντε πόντους (69-64).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι, με τους Σίξερς να μένουν «ζωντανοί» εξαπολύοντας την τελική τους αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο, όπου με επί μέρους 29-19 έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από το Ορλάντο με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Τζοέλ Εμπίιντ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σίξερς, με τον Φραντζ Βάγκνερ να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ, έχοντας 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

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