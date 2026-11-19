Δεν ένιωσε περίεργα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που βρέθηκε για πρώτη φορά αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς, με τους Χιτ να παίρνουν τη νίκη.

Την παλιά του ομάδα αντιμετώπισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τους Μαϊάμι Χιτ να παίρνουν τη νίκη κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς και τον ίδιο να πραγματοποιεί μια γεμάτη εμφάνιση. Μετά το τέλος του αγώνα, σημείωσε πως δεν ήταν περίεργο που έπαιξε κόντρα στα «ελάφια».

«Δεν νομίζω ότι ήταν περίεργο, νομίζω ότι από τότε που ήμουν παιδί, όταν παίζω μπάσκετ, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου γνωρίζουν πώς λειτουργώ τις ημέρες των αγώνων. Προσπαθώ να μη μιλάω πολύ, να μην έχω πολλές επαφές με άλλους και το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει και πώς να κάνω σωστά τη δουλειά μου», τόνισε αρχικά.

Για το αν είχε διαφορετικά συαναισθήματα που αντιμετώπισε τους Μπακς: «Δεν έχει σημασία απέναντι σε ποιον παίζω. Θα μπορούσα να παίζω απέναντι στα τέσσερα αδέρφια μου και στους δύο γιους μου. Δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, να κάνω όσα έχω δουλέψει και να διασκεδάζω».