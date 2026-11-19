Η ώρα έφτασε. Η μπάλα στη σέντρα και η Εθνική Παίδων έχει ραντεβού με την ιστορία. Πρώτος αγώνας σήμερα (19/11 18:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) κόντρα στην Αίγυπτο, για την πρεμιέρα του Μουντιάλ Κ17, που διεξάγεται στο Κατάρ

19 Νοεμβρίου του 2026. Μία ημερομηνία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των μικρών διεθνών, οι οποίοι «πάτησαν» στην Ντόχα του Κατάρ την περασμένη Κυριακή (15/11). Αφού έκαναν το... απαραίτητο vlog στους δρόμους της πρωτεύουσας, ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει του πρώτου αγώνα με την Αίγυπτο.

Σέντρα στις 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) σε ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας, ενώ μισή ώρα νωρίτερα (17:30) Κατάρ και Παναμάς μονομαχούν για τον ίδιο όμιλο. Υπενθυμίζεται πως από κάθε όμιλο προκρίνονται στη φάση των «32» οι δύο πρώτοι αλλά και οι οκτώ από τους 12 καλύτερους τρίτους των ομίλων.

Θα ακολουθήσουν οι αγώνες με τον Παναμά την προσεχή Κυριακή (22/11 14:30), αλλά και με το Κατάρ στις 25 του μήνα (16:30). Σε περίπτωση πρόκρισης, η φάση των «32» έχει προγραμματιστεί για 30/11-1/12, ενώ αντίστοιχα η φάση των «16» θα διεξαχθεί το διήμερο 3-4 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζονται οι κλήσεις του κ. Βασίλη Παπαδάκη:

Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).