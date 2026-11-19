Παρελθόν από το τεχνικό τιμ της Καλαμάτας αποτελεί ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος, καθώς ένα οικογενειακό ζήτημα τον αναγκάζει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον άμεσο συνεργάτη και α’ βοηθό του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, Θεόδωρο Αντωνόπουλο, ο οποίος λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος ενημέρωσε την ομάδα μας πως δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτή και πρέπει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα αίτημα το οποίο είναι πλήρως κατανοητό και έγινε αμέσως αποδεκτό από τον προπονητή, τη διοίκηση και τον μεγαλομέτοχο, Γιώργο Πρασσά.

Η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στην ομάδα, καθώς και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Η εργατικότητα, η υπευθυνότητα και η συνέπεια του αποτελούν στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα και συνέβαλαν στην κοινή μας προσπάθεια.

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας, με την ευχή οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

