Λιγοστές είναι οι διαθέσιμες επιλογές στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό, μετά τον τραυματισμό του Πουέρτα.

Ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που βλέπει τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή να μειώνονται. Ήδη είναι τραυματίας ο Σαντιάγκο Έσε και μοναδικός διαθέσιμος χαφ είναι ο Ρέμο Φρόιλερ.

Από τον… πάγο θα βγει ο Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος αρχής γενομένης από το κυριακάτικο ματς με τον Ηρακλή θα μπει στην ενδεκάδα, αλλά ο Αργεντινός βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Έτσι ενόψει του αγώνα με τη Μίλαν, ο Βάσκο τεχνικός πρέπει να βρει μια… δημιουργική λύση στη μεσαία γραμμή, με τον Τσικίνιο να είναι υποψήφιος να αγωνιστεί ως «οκτάρι».

Ο Πουέρτα φτάνει σήμερα στην Ελλάδα και μόλις υποβληθεί σε εξετάσεις θα διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς κι αν όντως η απουσία του θα είναι 6-8 εβδομάδες, όπως γράφουν στην Κολομβία. Όσο για τον Έσε, στόχος είναι να μπορεί να αγωνιστεί στο ματς με την Τσέλιε στις 10 Δεκεμβρίου. Έως τότε, ο Αλγκουαθίλ θα κάνει… αλχημείες για καλύψει το κενό στη μεσαία γραμμή.