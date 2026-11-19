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Ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα στην ιστορία της Mercedes-Benz ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά σε χέρια ιδιώτη.

Η γερμανική εταιρεία αποφάσισε να διαθέσει σε δημοπρασία ένα αυθεντικό C 111, ένα πειραματικό supercar που κατασκευάστηκε σε μόλις 17 μονάδες και αποτελεί διακαή πόθο των συλλεκτών.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2027 στο Παρίσι, από τον οίκο RM Sotheby’s. Μάλιστα, η Mercedes-Benz έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να πουλήσει άλλο C 111 για τα επόμενα 25 χρόνια, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη συλλεκτική σημασία στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα «Mercedes-Benz Museum 2.0», το οποίο προβλέπει την αναβάθμιση του μουσείου της εταιρείας στη Στουτγάρδη, αλλά και τη δημιουργία ψηφιακών δυνατοτήτων πρόσβασης στην ιστορία της.

Ένας θρύλος 350 ίππων που άγγιζε τα 300 km/h

Το αυτοκίνητο που θα δημοπρατηθεί είναι το Mercedes-Benz C 111-II με αριθμό «Car 33», το τρίτο που κατασκευάστηκε στη συγκεκριμένη έκδοση. Η ιστορία του ξεκινά τον Μάρτιο του 1970, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς απέκτησε περιστροφικό κινητήρα Wankel 2,4 λίτρων.

Η ισχύς του έφτανε τους 350 ίππους και η ροπή τα 392 Nm, με την κίνηση να μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων.

Με βάρος μόλις 1.240 κιλά, το εντυπωσιακό για την εποχή του supercar επιτάχυνε από στάση στα 100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα άγγιζε τα 300 km/h.