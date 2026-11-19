Απίθανος "θεατρινισμός" από τον King James μετά από airball σε σουτ που επιχείρησε, στη νίκη των Σίξερς επί των Μάτζικ.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια πέρασε νικηφόρα από το Ορλάντο με 121-116, με τον ΛεΜπρον Τζέιμς να είναι εκ των κορυφαίων με 22 πόντους και 6 ασίστ.

Παρά ταύτα ο "Βασιλιάς" έγινε viral για τον λάθος λόγο και συγκεκριμένα για ένα απίθανο φλόπινγκ, υποδυόμενος ότι τον χτύπησε ο Βάγκνερ σε ένα jump shot που επιχείρησε, με την μπάλα να καταλήγει σε airball. Το χέρι του αντιπάλου του ήταν πολύ μακριά από το πρόσωπό του, το οποίο έπιανε για ώρα ο ΛεΜπρόν, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση.

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