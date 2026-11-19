Σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουκρανίας διατύπωσε ο Μιχάιλο Μούντρικ, υποστηρίζοντας πως η απαγορευμένη ουσία που εντοπίστηκε στον οργανισμό του συνδέεται με την παρουσία του στην εθνική ομάδα, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των υπευθύνων απέναντί του.

Στην περιπέτεια που πέρασε με την υπόθεση ντόπινγκ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας, αναφέρθηκε ο Μιχάιλο Μούντρικ, παραχωρώντας συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ντμίτρο Γκόρντον.

Ο 25χρονος εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στην Τότεναμ ως δανεικός από την Τσέλσι, μίλησε για πρώτη φορά εκτενώς σχετικά με όσα συνέβησαν μετά τον εντοπισμό της απαγορευμένης ουσίας μελδόνιο στον οργανισμό του, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνταν στις αποστολές της εθνικής Ουκρανίας.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της συγκεκριμένης ουσίας πριν από την υπόθεση που οδήγησε στον αποκλεισμό του από την αγωνιστική δράση. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μελδόνιο εισήλθε στον οργανισμό του κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής στάθηκε ιδιαίτερα στις διαφορές που, όπως ισχυρίστηκε, υπάρχουν ανάμεσα στα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι σύλλογοι και σε εκείνα της εθνικής ομάδας, κάνοντας λόγο για ελλιπή μέτρα ελέγχου και προστασίας των διεθνών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι διατροφολόγος της εθνικής μοίραζε ανά δύο ημέρες στους ποδοσφαιριστές ποτηράκια με χάπια, τα οποία καλούνταν να καταναλώσουν. Ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα με την απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθηκε στο δείγμα του.

Τα παράπονα για τη στάση της ομοσπονδίας και τον Σεφτσένκο

Πέρα από το ζήτημα της ουσίας, ο Μούντρικ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και για τη συμπεριφορά της ουκρανικής ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της υπόθεσης.

«Όταν χρειαζόμασταν περισσότερο τη βοήθειά τους, μας γύρισαν την πλάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως αντί να λάβει την απαραίτητη στήριξη, βρέθηκε αντιμέτωπος με επιπλέον δυσκολίες.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι εμπιστευτική ηλεκτρονική αλληλογραφία ανάμεσα στους δικηγόρους του και την ομοσπονδία διέρρευσε στο διαδίκτυο, με τη νομική του ομάδα να αναγκάζεται να παρέμβει προκειμένου να περιορίσει τη δημοσιοποίησή της.

Αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, επιβεβαιώνοντας ότι ο άλλοτε διεθνής επιθετικός επικοινώνησε μαζί του. Παρ' όλα αυτά, ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνθηκε ότι έλαβε την ουσιαστική βοήθεια και την ηθική υποστήριξη που περίμενε σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.

Το χρονικό της υπόθεσης ντόπινγκ

Η περιπέτεια του Μούντρικ ξεκίνησε όταν σε δείγμα που είχε ληφθεί στις 22 Οκτωβρίου 2024 εντοπίστηκε χαμηλή συγκέντρωση μελδονίου, ουσίας που περιλαμβάνεται στη λίστα των απαγορευμένων.

Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την αγωνιστική δράση, ενώ αρχικά του επιβλήθηκε αποκλεισμός τεσσάρων ετών.

Τελικά, στις 30 Ιουλίου 2026, η υπόθεση διευθετήθηκε έπειτα από συμφωνία ανάμεσα στην αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, τον ποδοσφαιριστή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

Ο Μούντρικ αποδέχθηκε την παράβαση των κανονισμών, με την ποινή του να περιορίζεται στο διάστημα αποκλεισμού που είχε ήδη εκτίσει, γεγονός που του επέτρεψε να αποκτήσει ξανά δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημες αναμετρήσεις.

Οι νέες τοποθετήσεις του Ουκρανού ποδοσφαιριστή επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο, με τις καταγγελίες του για τις ευθύνες της ομοσπονδίας να αποτελούν, πάντως, προσωπικούς ισχυρισμούς που δεν έχουν τεκμηριωθεί από τα στοιχεία που παρουσίασε στη συνέντευξή του.