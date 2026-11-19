Στην περιπέτεια που πέρασε με την υπόθεση ντόπινγκ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας, αναφέρθηκε ο Μιχάιλο Μούντρικ, παραχωρώντας συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ντμίτρο Γκόρντον.
Ο 25χρονος εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στην Τότεναμ ως δανεικός από την Τσέλσι, μίλησε για πρώτη φορά εκτενώς σχετικά με όσα συνέβησαν μετά τον εντοπισμό της απαγορευμένης ουσίας μελδόνιο στον οργανισμό του, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνταν στις αποστολές της εθνικής Ουκρανίας.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της συγκεκριμένης ουσίας πριν από την υπόθεση που οδήγησε στον αποκλεισμό του από την αγωνιστική δράση. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μελδόνιο εισήλθε στον οργανισμό του κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.
Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής στάθηκε ιδιαίτερα στις διαφορές που, όπως ισχυρίστηκε, υπάρχουν ανάμεσα στα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι σύλλογοι και σε εκείνα της εθνικής ομάδας, κάνοντας λόγο για ελλιπή μέτρα ελέγχου και προστασίας των διεθνών.
Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι διατροφολόγος της εθνικής μοίραζε ανά δύο ημέρες στους ποδοσφαιριστές ποτηράκια με χάπια, τα οποία καλούνταν να καταναλώσουν. Ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα με την απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθηκε στο δείγμα του.
Τα παράπονα για τη στάση της ομοσπονδίας και τον Σεφτσένκο
Πέρα από το ζήτημα της ουσίας, ο Μούντρικ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και για τη συμπεριφορά της ουκρανικής ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της υπόθεσης.
«Όταν χρειαζόμασταν περισσότερο τη βοήθειά τους, μας γύρισαν την πλάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως αντί να λάβει την απαραίτητη στήριξη, βρέθηκε αντιμέτωπος με επιπλέον δυσκολίες.
Παράλληλα, κατήγγειλε ότι εμπιστευτική ηλεκτρονική αλληλογραφία ανάμεσα στους δικηγόρους του και την ομοσπονδία διέρρευσε στο διαδίκτυο, με τη νομική του ομάδα να αναγκάζεται να παρέμβει προκειμένου να περιορίσει τη δημοσιοποίησή της.
Αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, επιβεβαιώνοντας ότι ο άλλοτε διεθνής επιθετικός επικοινώνησε μαζί του. Παρ' όλα αυτά, ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνθηκε ότι έλαβε την ουσιαστική βοήθεια και την ηθική υποστήριξη που περίμενε σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.
Το χρονικό της υπόθεσης ντόπινγκ
Η περιπέτεια του Μούντρικ ξεκίνησε όταν σε δείγμα που είχε ληφθεί στις 22 Οκτωβρίου 2024 εντοπίστηκε χαμηλή συγκέντρωση μελδονίου, ουσίας που περιλαμβάνεται στη λίστα των απαγορευμένων.
Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την αγωνιστική δράση, ενώ αρχικά του επιβλήθηκε αποκλεισμός τεσσάρων ετών.
Τελικά, στις 30 Ιουλίου 2026, η υπόθεση διευθετήθηκε έπειτα από συμφωνία ανάμεσα στην αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, τον ποδοσφαιριστή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.
Ο Μούντρικ αποδέχθηκε την παράβαση των κανονισμών, με την ποινή του να περιορίζεται στο διάστημα αποκλεισμού που είχε ήδη εκτίσει, γεγονός που του επέτρεψε να αποκτήσει ξανά δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημες αναμετρήσεις.
Οι νέες τοποθετήσεις του Ουκρανού ποδοσφαιριστή επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο, με τις καταγγελίες του για τις ευθύνες της ομοσπονδίας να αποτελούν, πάντως, προσωπικούς ισχυρισμούς που δεν έχουν τεκμηριωθεί από τα στοιχεία που παρουσίασε στη συνέντευξή του.
🚨 Mykhailo Mudryk says he blames the Ukraine national team for his doping suspension in an interview with 'Guest of Gordon', a Ukranian podcast. "It was a bolt from the blue. I couldn’t believe it [the positive doping test] was true... "It was like falling off a skyscraper. In a dream you would hit the ground. In life, I just kept on failing. It hit me very hard, mentally." "Q: Did you want to get drunk?" "I did" "Q: What did you know about the drug?" "I had never of heard of a drug like meldonium. It is a drug you can only get in Eastern Europe. It could only have got into my body in Ukraine. Ther is no such drug in England. "Q: How did it get in your system?" "The Ukrainian national team has absolutely no security system... "At clubs, when you travel to an away game, there are always people responsible for what happens on the hotel floors and in the team. There are people who keep an eye on it... "On the Ukrainian national team we have a nutritionist who hands us pills, every couple of days before games. He brings us a little cup. Everyone has to take the pills that are in that cup. Q: "Do you blame the Ukrainian national team?" "Yes, exactly."— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 18, 2026