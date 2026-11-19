Η Κενυάτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια του Μαραθωνίου Πέρες Γιεπτσιρτσίρ τιμωρήθηκε σήμερα (19/11) με τριετή αποκλεισμό, αφού παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση ερυθροποιητίνης (EPO), προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU) ανακοίνωσε την τιμωρία της 33χρονης πρωταθλήτριας, η οποία αποκλείσθηκε από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα τον περασμένο μήνα, αφού βρέθηκε θετική στον σχετικό έλεγχο, μετά την νίκη της στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ, τον Σεπτέμβριο.

Αρχικά αρνήθηκε ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών, αλλά στη συνέχεια υπέγραψε ένα έγγραφο με το οποίο παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση κι έτσι η νίκη της στον Μαραθώνιο της αυστραλιανής μεγαλούπολης θα ακυρωθεί.

Η Γιεπτσιρτσίρ είναι η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαραθωνίου. Κατέκτησε τον τίτλο πέρυσι στο Τόκιο με επίδοση 2:24:43. Κατά την διάρκεια της καριέρας της, η Κενυάτισσα δρομέας, κατέκτησε ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2021, πάλι στο Τόκιο, ενώ θριάμβευσε στους πιο σημαντικούς Μαραθώνιους του πλανήτη και συγκεκριμένα, στην Νέα Υόρκη (2021), στην Βοστώνη (2022) και στο Λονδίνο (2024).