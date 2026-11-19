Σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας της κερκίδας διαπίστωσε η 7μελής Επιτροπή κατά την αυτοψία που έγινε χθες και δεν δόθηκε η προσωρινή άδεια λειτουργίας.

«Κόκκινο» άναψε η αρμόδια Επιτροπή στην αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου και δεν χορήγησε προσωρινή άδεια λειτουργίας. Η Επιτροπή διαπίστωσε μια σειρά από σημαντικές εκκρεμότητες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην παρούσα φάση να προχωρήσει η διαδικασία για την προσωρινή άδεια λειτουργίας.

Το μεγαλύτερο και πλέον ανησυχητικό ζήτημα αφορά τη στατική επάρκεια της λειτουργικής κερκίδας. Πρόκειται για το βασικότερο εμπόδιο, καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της συγκεκριμένης κατασκευής. Μάλιστα, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο επάνω τμήμα της κερκίδας, αλλά επεκτείνεται και στους χώρους που βρίσκονται κάτω από αυτήν, όπου επίσης καταγράφηκαν ζητήματα που απαιτούν αντιμετώπιση.

Πέρα από το συγκεκριμένο μείζον θέμα, η αυτοψία ανέδειξε και άλλες ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν. Μεταξύ αυτών είναι η κατάσταση του ιατρείου, το οποίο δεν διαθέτει όλα όσα προβλέπονται, η ράμπα πρόσβασης, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά και ζητήματα που αφορούν τον ίδιο τον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, η 7μελής Επιτροπή θα συντάξει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα καταγραφούν αναλυτικά οι διαπιστώσεις, οι ελλείψεις και οι απαιτούμενες ενέργειες. Το έγγραφο θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα, όπου θα εξεταστεί ο φάκελος και θα ληφθεί η σχετική απόφαση. Η επανεξέταση υπολογίζεται σε δύο μήνες.

Συνεπώς, η Ζάκυνθος θα παραμείνει... εξόριστη και το επόμενο διάστημα, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στους διοικούντες. καθώς τα πρόσθετα έξοδα μετακινήσεων έχουν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Και δεν υπάρχει... φως στον ορίζοντα, γιατί τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στο γήπεδο είναι σοβαρά και η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων με παρουσία φιλάθλων δυσκολεύει.

