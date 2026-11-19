Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε τα καθήκοντά του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχεδιάζει να καθιερώσει τρεις νέους κανόνες, με στόχο τη βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης και της λειτουργίας της ομάδας.

Μια νέα σελίδα ανοίγει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να βρίσκεται πλέον στην Αγγλία και να ξεκινά τη δουλειά του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Αργεντινός προπονητής, μετά την παρουσία του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, επιστρέφει στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, καθώς η Γιουνάιτεντ διανύει μια δύσκολη περίοδο και βρίσκεται στη 18η θέση της Premier League, εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Μάλιστα, το ντεμπούτο του πλησιάζει, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» την Κυριακή (22/11), σε μια αναμέτρηση με αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Ποτσετίνο επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγές στην καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πειθαρχία, τη φυσική κατάσταση και τη συνοχή του συνόλου.

Η πρώτη διαφοροποίηση αφορά τα ρεπό μετά τους αγώνες. Ο 54χρονος τεχνικός φέρεται να σχεδιάζει την κατάργηση της καθιερωμένης ημέρας ξεκούρασης που ακολουθεί τις αναμετρήσεις, με εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες η ομάδα θα έχει πραγματοποιήσει μεγάλα ταξίδια για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, εξετάζει την καθιέρωση τακτικών μετρήσεων του ποσοστού σωματικού λίπους των ποδοσφαιριστών, επιδιώκοντας να υπάρχει συστηματικότερη παρακολούθηση της φυσικής τους κατάστασης.

Η τρίτη αλλαγή σχετίζεται με τη διατροφή και το κλίμα στα αποδυτήρια, καθώς ο Ποτσετίνο θέλει να καθιερώσει ένα κοινό γεύμα για ολόκληρη την ομάδα πριν από τους αγώνες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει τόσο τον καλύτερο έλεγχο των διατροφικών συνηθειών όσο και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των παικτών.