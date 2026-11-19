Σκληρή κριτική στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, άσκησε ο Παναγιώτης Φασούλας, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσπιστία του για την αθωότητά του και καταγγέλλοντας την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

«Δεν θα αφήσουμε το μπάσκετ να εντυπωθεί στο μυαλό των Ελλήνων ως κάτι βρώμικο και σκοτεινό», υπογράμμισε ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας σήμερα (19/11) στο OPEN και τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Στον απόηχο της χθεσινής συζήτησης που διοργάνωσε ο κ. Φασούλας, σχολίασε καυστικά το «επιχείρημα» που ακούστηκε, πως ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ να μην παραιτηθούν και να οδηγήσουν την ομοσπονδία σε εκλογές. Διερωτήθηκε, ωστόσο, εάν σε αυτά προτίθεται να απαντήσει ο κ. Βρούτσης.

Επανέλαβε, ακόμη, πως πρέπει να επέλθει κάθαρση σε όλα τα επίπεδα της Ομοσπονδίας, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν στη διαιτησία και τη διαφάνεια, δύο τομείς των οποίων το κύρος έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο εκάστοτε διαιτητής οφείλει να παίζει για τον εαυτό του, να αξιολογείται μετά από κάθε αγώνα αλλά και να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει κατηγορία ανάλογα με τις επιδόσεις του. Αναφορικά δε με τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της ΕΟΚ, ο κ. Φασούλας δεσμεύθηκε πως «εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να μην δημοσιεύουμε, τί γίνεται στα διοικητικά συμβούλια ή που πηγαίνουν τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή, αυτά δεν τα γνωρίζουμε».

Εκτίμησε, ωστόσο, πως σε θητεία 18 μηνών δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά το άθλημα, αλλά μπορούν να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του.

Τέλος αναφέρθηκε στους προφυλακισμένους για το σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ, σημειώνοντας ότι «νιώθω το προσωπικό τους δράμα και αυτό που περνά η οικογένειά τους, χωρίς να πιστεύω πως είναι αθώοι».

