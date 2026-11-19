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Με ειδικό συλλεκτικό τεύχος αφιερωμένο στα 60 χρόνια της Θύρας 13 κυκλοφορεί την Κυριακή (22/11) το περιοδικό "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σαν σήμερα, πριν από 60 χρόνια, στις 19 Νοεμβρίου 1966, ιδρύθηκε η Θύρα 13. Έξι δεκαετίες γεμάτες γήπεδα, εκδρομές, συνθήματα, μεγάλες χαρές και δύσκολες στιγμές. Έξι δεκαετίες ιστορίας που είναι δεμένη με την ιστορία του Παναθηναϊκού.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, το «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ» κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου με ένα ειδικό, συλλεκτικό τεύχος αφιερωμένο στα 60 χρόνια της Θύρας 13.

Η έκδοση θα διανεμηθεί δωρεάν στους φιλάθλους που θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (έναρξη 17:30), μαζί με μια συλλεκτική αφίσα - δώρο διαστάσεων 50εκ Χ 70 εκ για τους αναγνώστες.

Στις σελίδες του ξετυλίγεται η ιστορία της Θύρας 13, από τους πρώτους συνδέσμους των φίλων του Παναθηναϊκού και την επίσημη ίδρυσή της έως τις μεγάλες οπαδικές στιγμές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιστορικές φωτογραφίες, πρόσωπα, γεγονότα και αφηγήσεις συνθέτουν ένα αφιέρωμα σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Παναθηναϊκού και θεσμό της οπαδικής κουλτούρας.

60 χρόνια Θύρα 13. Μια ιστορία που συνεχίζεται.