Στη 40η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανέβηκε η Γαλανόλευκη, μετά την συνολικά εξαιρετική παρουσία της στο Nations League.

Κατά μία θέση βελτίωσε τη βαθμολογία της η Εθνική oμάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του UEFA Nations League. Η Ελλάδα είναι 40ή μεταξύ 211 χωρών και κλείνει τη χρονιά με θετικό πρόσημο σε σχέση με τη θέση της τον περασμένο Ιανουάριο (46η).

Υπενθυμίζεται ότι χάρη στην πορεία της στην League A του UEFA Nations League, η Εθνική θα τεθεί επικεφαλής ομίλου την κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα διενεργηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.