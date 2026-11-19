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Τζιάνι Ινφαντίνο, Φιλίπ Ντιαλό και Κόζο Τασίμα θα διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA στις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2027, με τις διεργασίες για πιθανή συνεργασία των δύο τελευταίων να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη

Τρεις υποψηφιότητες κατατέθηκαν για την προεδρία της FIFA, ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι τη θέση του προέδρου θα διεκδικήσουν ο νυν επικεφαλής της, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, και ο επίτιμος πρόεδρος της αντίστοιχης ομοσπονδίας της Ιαπωνίας, Κόζο Τασίμα.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις για ορισμένες από τις πρωτοβουλίες του στη διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρέθηκε, μεταξύ άλλων, η προσπάθεια που έγινε τον περασμένο Ιούλιο για τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας, με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και τη μεταφορά δικαιωμάτων που σχετίζονται με σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν προχώρησε, ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις και ενίσχυσε την κριτική προς τον πρόεδρο της FIFA.

Παρά τις φωνές που ζητούν την αποχώρησή του, ο Ελβετός παράγοντας υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να διαθέτει την εμπιστοσύνη της πλειονότητας των εθνικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στη FIFA.

Οι κινήσεις Ντιαλό και Τασίμα ενόψει των εκλογών

Από την άλλη πλευρά, ο Φιλίπ Ντιαλό εμφανίζεται να έχει τη στήριξη της UEFA, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, επιδιώκει αλλαγή στην ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κοινού μετώπου απέναντι στον Ινφαντίνο, με τον Κόζο Τασίμα να αφήνει ανοιχτή την προοπτική συνεργασίας με τον Γάλλο παράγοντα.

Ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας είχε απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς τον Ιάπωνα υποψήφιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι, εκφράζοντας την πρόθεσή του να εξετάσουν το ενδεχόμενο συντονισμένης προσπάθειας.

Ο Τασίμα, ο οποίος έχει διατελέσει και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της FIFA, δεν απέκλεισε μια τέτοια εξέλιξη, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Έτσι, με τις τρεις υποψηφιότητες να έχουν πλέον επισημοποιηθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των διεκδικητών και στις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μέχρι την εκλογική διαδικασία του Μαρτίου.