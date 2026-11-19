Έχουν «τελειώσει» και τυπικά οι υποθέσεις των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ, καθώς και οι δύο έχουν υπογράψει τα νέα συμβόλαια με τον ΠΑΟΚ.

Εδώ και καιρό είναι γνωστό πως ο ΠΑΟΚ έφτασε σε απόλυτη συμφωνία με τον αρχηγό του αλλά και τον Βούλγαρο εξτρέμ, έχοντας κλείσει δύο σημαντικές εκκρεμότητες.

Όσον αφορά την περίπτωση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τον Βούλγαρο να επιστρέφει και στην ενεργό δράση πριν λίγες μέρες στο φιλικό με την Παρτιζάν, εν μέσω αποθέωσης από το γήπεδο της Τούμπας.

Τις τελευταίες μέρες όμως, ο Δικέφαλος κινήθηκε και «έδεσε» και τον αρχηγό του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα μείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για 4+1 χρόνια. Ο 30χρονος εξτρέμ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, συμπληρώνοντας, όπως όλα δείχνουν, μία δεκαετία στην Ελλάδα για λογαριασμό των ασπρόμαυρων.

Δύο ακόμα υποθέσεις που «κλείνουν» για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μαζί με αυτές των Αντώνη Τσιφτσή και Γιάννη Μιχαηλίδη, οι οποίοι παραμένουν και με τη... βούλα στον Δικέφαλο.