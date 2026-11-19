Μια ιδιαίτερη ιστορία από τα αποδυτήρια της εθνικής Αργεντινής αποκάλυψε ο θείος του Νίκο Παζ, περιγράφοντας τη συγκινητική συνάντηση του 22χρονου ποδοσφαιριστή με τη μητέρα του Λιονέλ Μέσι και τα λόγια που του είπε για το μέλλον του.

Ο Νίκο Παζ αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της νέας γενιάς του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, με τις εμφανίσεις του στην Κόμο και την παρουσία του στην εθνική ομάδα να έχουν αυξήσει τις προσδοκίες γύρω από το όνομά του.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στην πατρίδα του, με ορισμένους να τον βλέπουν ως έναν από τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν μελλοντικά να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην εθνική Αργεντινής, όταν ο Λιονέλ Μέσι ολοκληρώσει την καριέρα του.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο θείος του, Φαμπιάν Παζ, ακόμη και η μητέρα του Αργεντινού σούπερ σταρ, Σέλια Κουτσιτίνι, εξέφρασε την εκτίμησή της για τις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Μιλώντας στο «Radio La Red», σύμφωνα με τη MARCA, ο Φαμπιάν Παζ περιέγραψε όσα συνέβησαν μετά από αναμέτρηση της εθνικής Αργεντινής, όταν ο ανιψιός του συνάντησε τη μητέρα του Μέσι έξω από τα αποδυτήρια.

«Ο Νίκο βγήκε από τα αποδυτήρια και η μητέρα του Μέσι βρισκόταν εκεί, συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια. Πήγε να τη χαιρετήσει, καθώς τη γνώριζε, κι εκείνη του έπιασε το χέρι και του είπε: "Είσαι ο διάδοχος του γιου μου"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής αιφνιδιάστηκε από τα συγκεκριμένα λόγια, καθώς δεν περίμενε να ακούσει μια τέτοια τοποθέτηση από τη μητέρα του ποδοσφαιριστή που θαυμάζει.

Ο θείος του, πάντως, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι ο Παζ δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως τον επόμενο Μέσι, παρά τις συγκρίσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται.

«Ο Νίκο είναι πολύ ήρεμος και προσγειωμένος. Δεν θεωρεί ότι είναι ο διάδοχος του Μέσι. Για εκείνον, το σπουδαιότερο ήταν ότι τον γνώρισε και έπαιξε μαζί του. Ήταν σαν να άγγιξε τον ουρανό», σημείωσε.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, που συνεχίζει την καριέρα του στην Κόμο, έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες του εμφανίσεις με την «αλμπισελέστε», αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα στα οποία στρέφεται το ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα της εθνικής ομάδας.

Παράλληλα, η προοπτική να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα με το Νο10, την οποία έχει συνδέσει με το όνομά του ο Μέσι, αποτελεί ένα από τα θέματα που συζητούνται γύρω από τον νεαρό Αργεντινό.

Ο ίδιος, ωστόσο, προτιμά να παραμένει συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο και να μην ασχολείται με τέτοιου είδους συγκρίσεις.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι να κληρονομήσω το Νο10. Αυτό που θέλω είναι να απολαμβάνω τέτοιες στιγμές και να διασκεδάζω στο γήπεδο. Αγαπώ το ποδόσφαιρο και το να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα και τόσο κόσμο. Γι’ αυτό παίζω και θέλω να συνεχίσω να το κάνω», είχε δηλώσει ο Παζ, δείχνοντας πως για την ώρα προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει την εξέλιξή του, χωρίς να επιβαρύνεται με το βάρος των προσδοκιών