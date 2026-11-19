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Τη Ρούμα από τη Σερβία θα βρει απέναντί της η Νέα Ιωνία στη φάση των «16» του European Cup Γυναικών, με την ελληνική ομάδα να δίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και τη ρεβάνς στην Ελλάδα

Την αντίπαλό της για τη φάση των «16» του European Cup Γυναικών έμαθε η Νέα Ιωνία, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (19/11) στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (EHF), στη Βιέννη.

Η ομάδα του Γιώργου Χαλκίδη θα αντιμετωπίσει τη σερβική Ρούμα σε διπλές αναμετρήσεις, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο 9-10 Ιανουαρίου 2027 στη Σερβία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί επί ελληνικού εδάφους μία εβδομάδα αργότερα, στις 16-17 Ιανουαρίου.

Έτσι, η Νέα Ιωνία θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση μπροστά στο κοινό της, με την τελική πρόκριση να κρίνεται από τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.