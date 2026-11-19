Εκτός πλάνων παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει του αγώνα με την Ρεάλ, κάνοντας λόγο για ελλειμματική παρουσία του διεθνούς άσου στις προπονήσεις.

Με ένα μονολεκτικό "όχι", ο κόουτς των Ερυθρολεύκων ξεκαθάρισε ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί ούτε στο αυριανό (20/11) παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena.

Σε νέα ερώτηση μάλιστα για τον ομογενή γκαρντ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε αιχμές για την διάθεση του παίκτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προφανώς έχει αρχίσει να γίνεται σίριαλ. Στην εποχή των σόσιαλ μίντια, όπου ο καθένας μπορεί να βάζει ένα στόρι το πρωί και όλα τα σάιτ το βάζουν πρώτο θέμα. Τι εννοούσε ο παίκτης, ο πατέρας του... Αυτό πρέπει πάντα να αφήνει ανεπηρέαστο την ομάδα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το έχω ξαναπεί 100 φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ να προπονηθεί όπως πρέπει για να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας. Θέλω να είμαι σαφής».

Σε ό,τι αφορά τον Μιλουτίνοφ, ο τεχνικός των Πειραιωτών δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το αν θα είναι διαθέσιμος, καθώς ταλαιωρείται ακόμα από ενοχλήσεις στο πόδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για το αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ αύριο: “Όχι”.

Για το ματς με τη Μακάμπι: “Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που μπορεί να προσφέρει έντονες συγκινήσεις. Όλη η Ευρώπη συζητάει για την εξέλιξη αυτού του ματς. Αν θέλτε τη γνώμη μου αν το χάρηκα σας λέω όχι. Προφανώς ήταν μία ανακούφιση, ήμασταν πολύ τυχεροί στο τέλος, ήμασταν όμως και επίμονοι, κυνηγήσαμε ό,τι πιθανότητες είχαμε. Μας προβλημάτισε ότι δεν είχαμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Σκέφτομαι πάντα και τον αντίπαλο. Τον αντίπαλο προπονητή πώς θα αισθάνθηκε. Στο μπάσκετ είσαι και στις δύο πλευρές, τουλάχιστον αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας”.

Για το αν το σουτ του Βεζένκοβ δεν ήταν τόσο τυχερό: “Όχι ήταν τόσο τυχερό όσο φάνηκε. Εμείς σχεδιάσαμε, ο συνεργάτης μου ο Μποζίκας, σχεδιάσαμε κάτι, σε κάποιο βαθμό έγινε, αλλά αυτό δε λέει ότι εξαιτίας αυτού του play βγήκε το καλάθι. Οι παίκτες μας σουτάρουν από το κέντρο σε κάθε προπόνηση, αλλά είναι διαφορετικό να βλέπεις το καλάθι και διαφορετικό να γυρίσεις και να την πετάξεις, όπως ο Σάσα, άρα σε μεγάλο βαθμό ήταν τυχερό”.

Για τον τρόπο που ο Βεζένκοβ διαχειρίζεται τα media: “Ο Σάσα είναι πολύ έμπειρος, είναι πανέξυπνος, μιλάει τόσες γλώσσες, ισπανικά, κυπριακά, βουλγάρικα, μπορεί και λίγο ρώσικα. Ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται τα media, είναι ταπεινός, αλλά και αρκετά έξυπνος”.

Για την επιβάρυνση των παικτών: “Υπάρχει επιβάρυνση. Ήταν χαρακτηριστικό το ματς με τη Μακάμπι. Όλοι οι βασικοί μας ήταν ταλαιπωρημένοι, ξοδέψαμε μεγάλη ενέργεια με τον Άρη. Ελπίζουμε να έχουμε λιγότερους τραυματίες, να βρούμε τους παίκτες που θέλουμε να πάρουμε. Είναι σημαντικό να ανοίξουμε το rotation, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Το επίπεδο του Ολυμπιακού είναι υψηλό για να βρούμε παίκτη για αυτό το επίπεδο”.

Για τον Ντόρσεϊ και αν θα είναι στην Καρδίτσα: “Να μιλήσουμε για το αυριανό, καλύτερα να μην πούμε για την Καρδίτσα”.

Για τον Μιλουτίνοφ: “Ο Μιλουτίνοφ έχει μία ενόχληση, προπονήθηκε καλά εδώ, είχαμε σκοπό να είναι αύριο, αλλά τον ενοχλεί το μικρό κάταγμα που είχε στο δάχτυλο, αλλά λογικά δεν θα είναι αύριο”.