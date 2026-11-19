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Οι δύο εξτρέμ του ΟΦΗ που αγωνίστηκαν στο παρελθόν με το τριφύλλι, θα τιμηθούν από την "πράσινη" ΠΑΕ στο κυριακάτικο (22/11) ματς του ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ την 11η αγωνιστική και απέναντί του θα βρει ορισμένα γνώριμα πρόσωπα.

Ανάμεσά τους οι Αϊτόρ Κανταλαπιέδα και Τάσος Χατζηγιοβάνης, που είχαν υπάρξει συμπαίκτες και στους Πράσινους στο παρελθόν.

Πρόκειται για τα πρώτα τους ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό (ο Χατζηγιοβάνης ήταν εκτός αποστολής σε παλαιότερο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης) και η "πράσινη" ΠΑΕ πρόκειται να τους τιμήσει την Κυριακή (22/11). Η σχετική βράβευση θα γίνει από τον Τάκη Φύσσα πριν από την έναρξη του αγώνα.