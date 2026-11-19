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Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο “Γεώργιος Καλαφάτης” με πρωινή προπόνηση την Πέμπτη (19/11), μετά το χθεσινό ρεπό, έχοντας στρέψει το βλέμμα τους στο κυριακάτικο ματς με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας και επιθετικής ανάπτυξης, παιχνίδια σε μικρούς χώρους, ενώ ολοκληρώθηκε με δίτερμα και έμφαση στην τακτική.

Το “παρών” στην προπόνηση έδωσαν οι Ανδρέας Τετέι, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Ελμίν Ραστόντερ, Γιώργος Κάτρης, Σωτήρης Κοντούρης και Αντριάνο Γιάγκουσιτς που έλειπαν στις εθνικές ομάδες τους.

Την Παρασκευή (20/11) αναμένεται να ενταχθούν στο προπονητικό πρόγραμμα κι οι υπόλοιποι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού, Κινγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι.