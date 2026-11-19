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Η ΑΕΚ προχώρησε στην προσωρινή αντικατάσταση του τραυματία Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ με τον Ντέρεκ Κουτέσα, στην ευρωπαϊκή της λίστα.

Διαθέσιμος για τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο Champions League θα είναι ο Ντέρεκ Κουτέσα. Η Ένωση προχώρησε στην αντικατάσταση του τραυματία Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ με τον Ελβετό εξτρέμ, κάτι που φαίνεται πλέον και στην ιστοσελίδα της UEFA.

Ο Ουκρανός εξτρέμ υπέστη κάταγμα κόπωσης και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης έως το τέλος του 2026 και η ΑΕΚ έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει να κάνει μια αντικατάσταση στην ευρωπαϊκή της λίστα, επιλέγοντας τον Κουτέσα να καλύψει το κενό.

Μάλιστα, ο 28χρονος εξτρέμ θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο προσεχές παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League, με την Κόμο στην Ιταλία.