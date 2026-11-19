Ο ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το NBA θα έχει τον πρώτο λόγο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στο επιχειρηματικό μοντέλο της EuroLeague.

Μιλώντας στο συνέδριο «SBJ Dealmakers» του Sports Business Journal στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανοϊταλός επιχειρηματίας στάθηκε στην αδυναμία της EuroLeague να παρουσιάσει κερδοφορία, παρά τα 26 χρόνια λειτουργίας της.

Ο Καρντινάλε αναφέρθηκε και στις προσπάθειες του κομισάριου του NBA, Άνταμ Σίλβερ, και του επικεφαλής της EuroLeague, Μάρσαλ Τέιτουμ, για την επίτευξη συμφωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ένας συμβιβασμός προϋποθέτει διάθεση και από τις δύο πλευρές.

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν χαρακτήρισε το Μιλάνο την πιο ελκυστική αγορά της Ευρώπης, αποκαλύπτοντας πως η ενασχόλησή του με το μπάσκετ και την Ολίμπια Μιλάνο είχε ξεκινήσει πολύ πριν από την εμφάνιση του πρότζεκτ NBA Europe.

Όπως εξήγησε, όταν ανέλαβε πριν από τέσσερα χρόνια, είχε θέσει δύο βασικούς στόχους πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες: την κατασκευή νέου γηπέδου και την επένδυση στο μπάσκετ.

Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την οικονομική προοπτική του NBA Europe, εκτιμώντας ότι σε βάθος δεκαετίας οι ομάδες της διοργάνωσης θα μπορούσαν να αποκτήσουν τεράστια χρηματιστηριακή αξία.

«Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να λειτουργείτε επί 26 χρόνια και παρ' όλα αυτά να μην καταφέρνετε να αποκομίσετε κέρδος. Ο Άνταμ Σίλβερ και ο Μαρκ Τέιτουμ κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να επιτευχθεί συμφωνία με την EuroLeague, αλλά για να υπάρξει συμβιβασμός απαιτείται η βούληση και των δύο πλευρών. Είμαι πεπεισμένος ότι, στο τέλος, το NBA θα βγει κερδισμένο.

Το Μιλάνο είναι αυτή τη στιγμή η πιο ελκυστική αγορά στην Ευρώπη. Όταν έφτασα πριν από τέσσερα χρόνια, είχα δύο στόχους πέρα ??από τις νίκες. Ο ένας αφορούσε το γήπεδο, το οποίο τελικά θα κατασκευαστεί, και ο άλλος την επένδυση στο μπάσκετ. Μάλιστα, είχα συζητήσεις με την Ολίμπια Μιλάνο πολύ πριν μπει στο προσκήνιο το NBA Europe.

Πού θα βρίσκεται το NBA Europe σε 10 χρόνια; Ας το θέσω ως εξής: αν η νέα ομάδα του NBA στο Λας Βέγκας αποτιμάται στα 13-14 δισεκατομμύρια δολάρια, πιστεύω ότι σε 10 χρόνια οι σύλλογοι του NBA Europe θα αξίζουν τουλάχιστον το μισό αυτού του ποσού».