Βαρύτατη τιμωρία επιβλήθηκε στον Τζον Περλάσα στο Εκουαδόρ, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να τον αποκλείσει από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα για οκτώ χρόνια, έπειτα από επίθεση σε βοηθό διαιτητή με πέτρα κατά τη διάρκεια αγώνα της τρίτης κατηγορίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο, στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Σιουδάδ ντε Γιαντσάσα και τη Ρίο Αγουαρίκο. Στο 96ο λεπτό του αγώνα, ο Περλάσα, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του, σηκώθηκε και εκτόξευσε μία πέτρα προς τον βοηθό διαιτητή, Λένιν Τζιοβάνι Οχέδα Νούνιες, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο.

Το χτύπημα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, με τον διαιτητή να πέφτει στο έδαφος και να δέχεται άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο. Η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά, ενώ σύμφωνα με την ομοσπονδία του Εκουαδόρ, ο Νούνιες χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμήθηκε στις 60 ημέρες.

Η ποινή και η παρέμβαση της FIFA

Η πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας δεν περιορίστηκε σε μια απλή αγωνιστική τιμωρία, αλλά επέβαλε στον Περλάσα αποκλεισμό οκτώ ετών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Η ποινή θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 19 Οκτωβρίου 2034, ενώ η ομοσπονδία σκοπεύει να ζητήσει από τη FIFA την επέκτασή της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κυρώσεις αφορούσαν και την ομάδα του ποδοσφαιριστή. Η Γιαντσάσα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.000 δολαρίων και υποχρεώθηκε να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του τραυματισμένου βοηθού διαιτητή, τα οποία ανέρχονται σε 4.369 δολάρια.

Από την πλευρά του, ο σύλλογος είχε ήδη ανακοινώσει την απομάκρυνση του Περλάσα, μόλις τρεις ημέρες μετά το συμβάν. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τη διαιτητική ομάδα και τους φιλάθλους, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο ποδόσφαιρο του Εκουαδόρ, με την τιμωρία να στέλνει σαφές μήνυμα για τις συνέπειες της βίας σε βάρος των αξιωματούχων ενός αγώνα.