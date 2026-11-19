Ανακατατάξεις σημειώθηκαν στο ΔΣ της αλυσίδας καφέ Coffee Island, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο να αναλαμβάνει πλέον πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Σε νέα εποχή περνά η αλυσίδα Coffee Island, με τον ιδρυτή της, Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ να μένει έκτος του νέου ΔΣ.

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ που αναπτύσσει το brand Coffee Island, αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος. Η Βασιλική Λιόλιου διατηρεί τη θέση της αντιπροέδρου και ο Παναγιώτης Λιόλιος παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αλλαγή καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στον απόηχο των εξελίξεων στον χώρο του μπάσκετ κι ενώ η θητεία του προηγούμενου ΔΣ έληγε το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος ο οποίος αναλαμβάνει πλέον πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αποτελεί μέλος της ηγετικής ομάδας της εταιρείας εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εγχώρια και διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας.

Το 2023 εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (President of the Board of Directors), αποτελώντας τον πρώτο Έλληνα που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση στην ιστορία του Οργανισμού ενώ κατά την περίοδο 2024–2025 διετέλεσε Πρόεδρος του Coffee Science Foundation (CSF). Επίσης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Franchise, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Franchise. Παράλληλα από το 2025 αποτελεί Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

Πηγή: efsyn.gr