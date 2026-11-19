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Δεν έχει τέλος η κακοδαιμονία στον Ολυμπιακό, καθώς μπαίνει στα "πιτς" και ο Τσικίνιο με κάταγμα στο μετατάρσιο.

Αδιανόητη ατυχία στους Ερυθρόλευκους, που χάνουν και τρίτο βασικό μέσο τους μέσα σε λίγες μέρες, ξανά μάλιστα για μεγάλο διάστημα.

Η αρχή έγινε με τον Έσε που χτύπησε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και θα λείψει για σχεδόν 1,5 μήνα, ενώ η συνέχεια δόθηκε με τον σοβαρό τραματισμό του Πουέρτα στην εθνική του ομάδα, ο οποίος θα τον κρατήσει για ανάλογο (τουλάχιστον) διάστημα στα "πιτς".

Η κακοδαιμονία όμως συνεχίζεται στο Ρέντη, αφού τέθηκε ακόμη ένας παίκτης νοκ άουτ, με ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα μάλιστα.

Ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο στην προπόνηση και ο Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζεται στον Πορτογάλο άσο για διάστημα 2-2,5 μηνών!