Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, λύσεις παρά τις σημαντικές απουσίες και μια μεγάλη ανατροπή στη Μανρέσα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κερδίζει και να επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα που έχει αποκτήσει.

Κόβεις ένα κεφάλι, εμφανίζονται δύο. Κάπως έτσι λειτουργεί ο φετινός ΠΑΟΚ, που μοιάζει με Λερναία Ύδρα, βρίσκοντας συνεχώς διαφορετικούς πρωταγωνιστές και τρόπους για να φτάνει στις νίκες. Ακόμη κι όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, ακόμη κι όταν οι απουσίες περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι, ο Δικέφαλος καταφέρνει να παίρνει αυτό που θέλει. Και στη Μανρέσα το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μέχρι τώρα, επιστρέφοντας από το -15 για να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 88-80.

Απέναντι σε μια ομάδα με ποιότητα, ένταση και πολύ επιθετική άμυνα, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να διαχειριστεί αρκετές δύσκολες καταστάσεις. Δέχθηκε 31 πόντους στην πρώτη περίοδο, δεν βρήκε εύκολα ρυθμό και είδε τη Μανρέσα να αποκτά διαφορά 15 πόντων. Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν πως σε κανένα σημείο δεν έχασε την ψυχραιμία του. Δεν πανικοβλήθηκε, δεν προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση με βιαστικές επιλογές και κυρίως δεν σταμάτησε να πιστεύει ότι μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι. Έμεινε συγκεντρωμένος, βελτίωσε σταδιακά την αμυντική του λειτουργία και βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν για να φέρει την αναμέτρηση στα μέτρα του.

Δεν είναι υπόθεση ενός

Ο Ταϊρί ήταν για ακόμη μία φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Η ποιότητά του και η ικανότητά του να αναλαμβάνει την ευθύνη στις κρίσιμες στιγμές αποτελούν πλέον σταθερά σημεία αναφοράς για τον ΠΑΟΚ. Δίπλα του, όμως, αυτή τη φορά βρέθηκε ο Χάτζινς, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με την ασπρόμαυρη φανέλα, μετρώντας 18 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ και προσφέροντας πολύτιμες επιθετικές λύσεις.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συνεισφορά του ΡαϊΚουάν Γκρέι, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Ο Αμερικανός ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των διαφορετικών σχημάτων που χρησιμοποίησε ο Τρινκιέρι, ενώ με το μεγάλο τρίποντό του στην τελική ευθεία, που διαμόρφωσε το 77-82, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης πρόσφερε την εμπειρία και την καθοδήγησή του, ενώ και ο Χουγκάζ είχε τη δική του συμβολή με σημαντικά τρίποντα.

Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη επιτυχία του φετινού ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από έναν ή δύο παίκτες, ακόμη κι αν ο Ταϊρί έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς. Κάθε φορά εμφανίζεται κάποιος διαφορετικός για να προσφέρει αυτά που χρειάζεται η ομάδα. Οι ρόλοι προσαρμόζονται, οι ευθύνες μοιράζονται και οι απουσίες, όσο σημαντικές κι αν είναι, δεν αποτελούν δικαιολογία.

Έμαθε να αντιδρά, έμαθε να κερδίζει

Με τον Τζέντι Όσμαν και τον Μάρκους Φόστερ εκτός δράσης, ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι αναγκασμένος να αναζητά συνεχώς διαφορετικές λύσεις. Στη Μανρέσα χρησιμοποίησε ακόμη και σχήματα με τρεις ψηλούς, τοποθετώντας τον Γκρέι στη θέση «3», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας του. Πρόκειται για επιλογές που δεν είναι απαραίτητα ιδανικές επιθετικά, αλλά μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Και η διαφορά στην αμυντική εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακή, καθώς από τους 31 πόντους που δέχθηκε στην πρώτη περίοδο, περιόρισε τη Μανρέσα στους μόλις 11 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

«Έπρεπε να βρω πέντε παίκτες που μπορούν να λειτουργήσουν μαζί στο παρκέ. Αυτή είναι η δουλειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός μετά την αναμέτρηση, περιγράφοντας ουσιαστικά τη διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθεί να διατηρήσει την ομάδα του ανταγωνιστική, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που προκύπτουν.

Το σημαντικότερο, πάντως, δεν είναι μόνο ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κερδίζει, αλλά και ότι το κάνει με διαφορετικούς τρόπους. Δεν χρειάζεται κάθε φορά την ίδια συνταγή, ούτε βασίζεται αποκλειστικά στην επιθετική ποιότητα των παικτών του. Μπορεί να κερδίσει μέσα από την άμυνα, την υπομονή, την ομαδική λειτουργία ή την προσωπικότητα συγκεκριμένων παικτών. Και στη Μανρέσα απέδειξε ότι μπορεί πλέον να διαχειρίζεται και καταστάσεις στις οποίες όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στραβά.

Η νίκη στην Ισπανία, πέρα από τη βαθμολογική της σημασία και το 2-0 απέναντι στη Μανρέσα, αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της προόδου του Δικεφάλου. Φυσικά, τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται και οι σημαντικές απουσίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο που εμπιστεύεται τις δυνατότητές του, δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια και έχει μάθει να βρίσκει λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Με την ίδια νοοτροπία και απέναντι στον Άρη

Ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι κορυφής με τον Άρη, μια αναμέτρηση που, πέρα από τη βαθμολογική της σημασία, έχει πάντα τις δικές της ιδιαιτερότητες. Τα τοπικά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα και μια νίκη σε αυτά μπορεί να δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα που θα την κατακτήσει ενόψει της συνέχειας. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Τζέντι Όσμαν, έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του, ενώ προέρχεται από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο με συνεχόμενα ταξίδια και αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση και προετοιμασία.

Όλα αυτά ασφαλώς έχουν τη σημασία τους, όπως και το γεγονός ότι απέναντί του θα βρεθεί ένας αντίπαλος με τον οποίο υπάρχει παραδοσιακά μεγάλη αντιπαλότητα και μάλιστα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, όσο ιδιαίτερο κι αν είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, παραμένει μία ακόμη αναμέτρηση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Και με αυτή τη λογική οφείλουν να το αντιμετωπίσουν οι παίκτες του Τρινκιέρι. Χωρίς να παρασυρθούν από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και χωρίς να του δώσουν μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που πραγματικά έχει. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: ακόμη μία νίκη, ώστε ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει το αήττητό του και να συνεχίσει την πορεία που έχει χτίσει μέχρι σήμερα.

Υ.Γ. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, που συνεχίζει να διανύει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, εντός κι εκτός Ελλάδας. Η παρουσία του στη Μανρέσα ήταν για ακόμη μία φορά αισθητή, με τον Ταϊρί να τονίζει μετά το τέλος της αναμέτρησης πως η στήριξη των φιλάθλων τού δίνει ενέργεια και τεράστια αυτοπεποίθηση. Και είναι ξεκάθαρο πως αυτή η σχέση λειτουργεί αμφίδρομα. Οι παίκτες αναγνωρίζουν και εκτιμούν την προσπάθεια του κόσμου να βρίσκεται κοντά τους σε κάθε γήπεδο και προσπαθούν με τη σειρά τους να ανταποδίδουν αυτή την αγάπη μέσα στο παρκέ, προσφέροντάς του νίκες και χαρές.