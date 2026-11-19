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Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί στον άξονα φέρνουν τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μπροστά σε μια σημαντική απόφαση. Η αναβολή ενός εκ των αγώνων με Άρη ή ΑΕΚ μπορεί να προσφέρει πολύτιμο χρόνο στον Ολυμπιακό, τόσο για την επιστροφή τραυματιών όσο και για την αποφόρτιση των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών.

Η ατυχία συνεχίζεται στον Ολυμπιακό, με τους τραυματισμούς των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο να έχουν περιορίσει σημαντικά τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη μεσαία γραμμή.

Ο τελευταίος τραυματισμός του Τσικίνιο ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, ο Ιμανόλ καλείται να αποφασίσει πότε θα ήταν πιο ωφέλιμο να αξιοποιηθεί το δικαίωμα αναβολής αγώνα πρωταθλήματος, με δύο αναμετρήσεις να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η πρώτη είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη στις 29 Νοεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μίλαν. Μια πιθανή αναβολή θα πρόσφερε άμεσα πολύτιμες ημέρες ξεκούρασης, περιορίζοντας την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών που έχουν απομείνει διαθέσιμοι.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά το ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Τσέλιε.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε περισσότερο χρόνο για την αποκατάσταση των τραυματιών, με την πιθανή επιστροφή του Σαντιάγκο Έσε να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στον σχεδιασμό. Χωρίς, πάντως, να υπάρχει δεδομένη ημερομηνία επανόδου του Αργεντινού μέσου.

Παράλληλα, ο Ιμανόλ γνωρίζει ότι οι συνεχόμενοι αγώνες υψηλής έντασης μπορούν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, αυξάνοντας τις απαιτήσεις σε μια περίοδο με περιορισμένες λύσεις.

Το δίλημμα, επομένως, δεν αφορά μόνο το ποιο παιχνίδι θα μετατεθεί, αλλά και το πότε θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί με περισσότερες επιλογές και λιγότερη συσσωρευμένη κόπωση.

Η τελική απόφαση απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση, καθώς μια αναβολή μπορεί να προσφέρει ανάσες τώρα, αλλά ταυτόχρονα να επιβαρύνει το πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων.