Μπορεί ο πρόεδρος της FIBA Europe Χόρχε Γκαρμπαχόσα να προέβλεψε μιλώντας στο "Marca Expansion Business Forum”, πως θεωρεί δύσκολο να αρχίσει το NBA Europe το 2027, όμως ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ επέμεινε πως το NBA Europe προορίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Μιλώντας στο συνέδριο "SBJ Dealmakers" του Sports Business Journal στη Νέα Υόρκη, ο Μαρκ Τέιτουμ υπογράμμισε:

«Σχεδιάζουμε ακόμα την υλοποίηση του εγχειρήματος το 2027. Βρισκόμαστε σε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις με δυνητικούς επενδυτές και αυτή τη στιγμή οριστικοποιούμε τις σχετικές συμφωνίες. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε εξαιρετική θέση για να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Πρόκειται για την αναβάθμιση του οικοσυστήματος του μπάσκετ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλήματος εκεί. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια εξέλιξης και πολλές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες δημιουργίας αξίας σε ολόκληρο τον αθλητικό χώρο. Το μπάσκετ είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στην Ευρώπη και αυτό με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, μετρώντας σχεδόν 300 εκατομμύρια φιλάθλους στην ευρωπαϊκή ήπειρο”, είπε αρχικά ο Μαρκ Τέιτουμ και πρόσθεσε:

«Το επίπεδο του ταλέντου που αναδεικνύεται από την Ευρώπη είναι πρωτοφανές. Είδατε τις εθνικές ομάδες και τις επιδόσεις τους. Το μπάσκετ είναι ισχυρό, ωστόσο καταλαμβάνει λιγότερο από το 1% της εμπορικής αγοράς εκεί. Για έναν φίλαθλο στην Ευρώπη, η παρακολούθηση του μπάσκετ δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς υπάρχουν διάφορα πρωταθλήματα που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Προσπαθούμε ουσιαστικά να αναδιαμορφώσουμε το οικοσύστημα του μπάσκετ, δημιουργώντας την προοπτική ώστε κάθε ευρωπαϊκή ομάδα να μπορεί να ονειρεύεται τη συμμετοχή της σε μια κορυφαία διοργάνωση: το NBA Europe. Το μοντέλο που έχουμε σχεδιάσει θα δώσει στους φιλάθλους κάθε ομάδας, σε όλη την Ευρώπη, τη δυνατότητα να οραματιστούν την ομάδα τους να αγωνίζεται σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο - μια διοργάνωση που, σήμερα, δεν υφίσταται».

Και συνέχισε: «Όλο αυτό αφορά αποκλειστικά τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, αν είσαι φίλος του μπάσκετ στην Ευρώπη, είναι πραγματικά δύσκολο να παρακολουθήσεις τις διοργανώσεις. Μπορεί να παρακολουθείς το εγχώριο πρωτάθλημα της χώρας σου, αλλά στη συνέχεια υπάρχουν η EuroLeague και το Basketball Champions League. Όλες αυτές οι διοργανώσεις λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα η μία από την άλλη, χωρίς καμία σύνδεση μεταξύ τους. Δεν συμβαίνει το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Εκεί υπάρχει μια πυραμίδα διοργανώσεων, όπου αγωνίζεσαι στο εγχώριο πρωτάθλημα και έχεις τη δυνατότητα να παίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύστημα είναι πολύ καλά οργανωμένο.

Σήμερα, όμως, η κορυφαία κατηγορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ αφήνει εκτός σημαντικές αγορές. Δεν εξυπηρετεί καθόλου τους φιλάθλους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δεν έχει σταθερή παρουσία στο Παρίσι, τη Ρώμη ή το Βερολίνο. Για εμάς, το ζητούμενο είναι να εξυπηρετήσουμε τους φιλάθλους και να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία για εκείνους. Παράλληλα, αυτό συνοδεύεται από μια τεράστια επένδυση στις απαραίτητες υποδομές. Ο Τζέρι έχει μιλήσει για τη δημιουργία γηπέδων παγκόσμιας κλάσης και υποδομών κορυφαίου επιπέδου. Οι φίλαθλοι αξίζουν κάτι τέτοιο. Το μοντέλο που έχουμε δημιουργήσει θα δώσει στους φιλάθλους κάθε μπασκετικού συλλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη τη δυνατότητα να ονειρεύονται ότι η ομάδα τους θα αγωνιστεί σε αυτή την κορυφαία λίγκα, μια δυνατότητα που δεν υπάρχει σήμερα.

Οι υποδομές θα είναι ευθύνη των ιδιοκτητών των ομάδων. Η λίγκα θα τους βοηθάει και θα τους υποστηρίζει.

Υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και σημαντικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις υποδομές, καθώς οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τα οφέλη που θα προκύψουν από την παρουσία της NBA Europe League ως βασικού μισθωτή σε ορισμένες από αυτές τις πόλεις. Η δημιουργία ενός δικτύου γηπέδων παγκόσμιας κλάσης ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο δυνατοτήτων».

Για να καταθέσει εν συνεχεία ο Τέιτουμ: «Θέλουμε να σεβαστούμε τις αξίες, τις παραδόσεις και το πάθος που τρέφουν οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι για το μπάσκετ. Σχεδιάζουμε να αγωνιζόμαστε με τους κανονισμούς της FIBA. Η FIBA ​​είναι συνεργάτης μας σε αυτό και θεωρούμε ότι είναι η πιο λογική προσέγγιση, καθώς οι συγκεκριμένες ομάδες θα συμμετέχουν σε μια πανευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά παράλληλα θα αγωνίζονται και στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση όπου το αμερικανικό brand του NBA έρχεται για να επιβληθεί στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Προχωράμε με προσεκτικά βήματα, υπό την καθοδήγηση Ευρωπαίων ηγετών».

Ακόμη ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε και χωρίς συμφωνία με την Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θεωρούμε ότι η δυνατότητα να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους φιλάθλους και να διευρύνουμε τη βάση τους αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία.

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τις απαραίτητες δυνατότητες για να το πετύχουμε. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για τηλεοπτικούς και εμπορικούς συνεργάτες, διαφημιζόμενους ή τους ίδιους τους συλλόγους, δηλώνουν ότι αναζητούν μια διαφορετική και νέα λύση.

Εμείς διαθέτουμε αυτή τη δυνατότητα. Γνωρίζουμε πώς να διευρύνουμε τη βάση των φιλάθλων, πώς να προωθούμε εμπορικά ένα προϊόν και πώς να διοργανώνουμε επιτυχημένα πρωταθλήματα, στα οποία οι ομάδες μπορούν να γίνουν κερδοφόρες.

Όταν εξετάζουμε αυτή την ευκαιρία, πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα περιεχόμενο με παγκόσμια απήχηση, το οποίο θα έχει ως βάση την Ευρώπη, όπως ακριβώς το NBA αποτελεί ένα προϊόν με παγκόσμια απήχηση, με βάση τη Βόρεια Αμερική».

Επίσης, σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα είπε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την προσπάθεια ως ένα προϊόν με παγκόσμια απήχηση. Δεν εξετάζουμε μόνο τους τοπικούς και περιφερειακούς παρόχους, αλλά και τους μεγάλους διεθνείς παρόχους και τις παγκόσμιες πλατφόρμες streaming.

Μπορώ να σας πω ότι ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με όλους τους μεγάλους διεθνείς παίκτες, καθώς γνωρίζουν πως ένας αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στη Μίλαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει απήχηση στην Κίνα, αλλά και στη Βόρεια Αμερική.

Φυσικά, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από την πλευρά των τοπικών και περιφερειακών φορέων. Αυτό που έχουμε ακούσει από τους συνεργάτες μας στα μέσα ενημέρωσης, τους διαφημιζόμενους και τους ανθρώπους του μάρκετινγκ είναι ότι αυτή τη στιγμή η προσοχή είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πέρα από το NBA, το οποίο λόγω της διαφοράς ώρας δεν είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμο στο ευρωπαϊκό κοινό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κορυφαίο μπασκετικό προϊόν διαθέσιμο στους φιλάθλους μέσω της τηλεόρασης.

Οι διαφημιζόμενοι και οι συνεργάτες των μέσων ενημέρωσης επισημαίνουν ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου προϊόντος θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες επιλογές και θα προσέθετε αξία στο συνολικό αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο».

Τέλος, για την εμπειρία του κόσμου και για το πόσο διαφορετικοί θα είναι οι αγώνες: «Θέλουμε να σεβαστούμε τις αξίες, τις παραδόσεις και το πάθος που έχουν οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι για το μπάσκετ. Άλλωστε, πρόκειται για το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στην Ευρώπη, με 300 εκατομμύρια παθιασμένους φίλους, και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση.

Σκοπεύουμε να αγωνιζόμαστε με τους κανονισμούς της FIBA. Η FIBA είναι συνεργάτης μας σε αυτό το εγχείρημα και θεωρούμε ότι αυτή είναι η πιο λογική επιλογή, καθώς οι συγκεκριμένοι σύλλογοι δεν θα συμμετέχουν μόνο σε μια πανευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και στα εγχώρια πρωταθλήματά τους.

Θα ήταν υπερβολικά περίπλοκο να πρέπει να αναρωτιούνται κάθε φορά: “Σε ποια διοργάνωση παίζουμε; Με κανονισμούς της FIBA ή του NBA;”. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή έχει περισσότερο νόημα.

Από την άλλη πλευρά, το NBA θα συνεισφέρει την τεχνογνωσία του στην εμπειρία κατά τη διάρκεια των αγώνων, στην ψυχαγωγία του κοινού και στον τρόπο παρουσίασης των αναμετρήσεων. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς. Το NBA διοργανώνει αγώνες στην Ευρώπη εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα επιστρέψουμε για αγώνες στο Παρίσι τον Ιανουάριο, αλλά και στο Μάντσεστερ, επίσης τον Ιανουάριο.

Οι φίλαθλοι έχουν ήδη γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο το NBA παρουσιάζει τους αγώνες του και τον έχουν αγαπήσει. Τα εισιτήρια για αυτές τις αναμετρήσεις εξαντλούνται μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που τίθενται προς πώληση. Επομένως, γνωρίζουν τι σημαίνει η εμπειρία ενός αγώνα NBA. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε αυτή την εμπειρία με την κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη. Για εμάς, είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε κάθε ευρωπαϊκή αγορά με ιδιαίτερη προσοχή και να κατανοήσουμε ότι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Δεν πρόκειται για το αμερικανικό brand του NBA που θα έρθει στην Ευρώπη για να κυριαρχήσει στον χώρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Άλλωστε, επικεφαλής μας για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή είναι ένας Έλληνας, ο οποίος γνωρίζει καλά τη συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, δραστηριοποιούμαστε στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Προχωράμε σε αυτή την προσπάθεια μαζί με τη FIBA, τη διεθνή ομοσπονδία του αθλήματος. Η FIBA έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των εγχώριων πρωταθλημάτων σε αυτή την προσπάθεια. Προσεγγίζουμε, λοιπόν, το εγχείρημα με προσεκτικά βήματα και υπό την καθοδήγηση ανθρώπων που προέρχονται από την Ευρώπη».