Η Lamborghini αποκάλυψε τη νέα Temerario Spyder, μεταφέροντας την εκρηκτική απόδοση της κουπέ σε ένα ανοιχτό supercar με plug-in υβριδικό σύστημα, τρεις ηλεκτροκινητήρες και τελική ταχύτητα 343 χλμ./ώρα!

Η ιταλική μάρκα ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση με την παρουσίαση της Temerario Spyder, της ανοιχτής εκδοχής του εντυπωσιακού supercar. Η νέα δημιουργία της εταιρείας διατηρεί αυτούσιο το plug-in υβριδικό σύστημα των 920 ίππων, προσθέτοντας τη δυνατότητα οδήγησης χωρίς οροφή και, φυσικά, την άμεση επαφή με τον ήχο του V8 που περιστρέφεται κοντά στις 10.000 σ.α.λ.

Η σημαντικότερη σχεδιαστική αλλαγή αφορά την αναδιπλούμενη οροφή, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα και αποθηκεύεται κατακόρυφα πίσω από τα καθίσματα. Για τη λειτουργία της χρησιμοποιούνται δέκα ηλεκτρικοί κινητήρες. Μάλιστα, όταν η οροφή ανοίγει, το κέντρο βάρους χαμηλώνει κατά 3 χιλιοστά, χωρίς να μεταβάλλεται η κατανομή βάρους μεταξύ των αξόνων.

Η ενσωμάτωση του μηχανισμού επέβαλε αλλαγές στο πίσω τμήμα του αμαξώματος, όπου δύο αεροδυναμικά καλύμματα πίσω από τα προσκέφαλα συνεχίζουν οπτικά τις γραμμές της καμπίνας. Παράλληλα, ο κινητήρας εξακολουθεί να είναι ορατός κάτω από το επανασχεδιασμένο κάλυμμά του.

V8 800 ίππων και τρεις ηλεκτροκινητήρες

Στην καρδιά της Temerario Spyder βρίσκεται ένας τετράλιτρος V8 με δύο turbo τοποθετημένα ανάμεσα στις σειρές των κυλίνδρων, διάταξη που περιορίζει τη διαδρομή των καυσαερίων προς τους στροβίλους. Η μέγιστη πίεση υπερπλήρωσης αγγίζει τα 2,5 bar, ενώ η ισχύς του βενζινοκινητήρα φτάνει τους 800 ίππους.

Ο επίπεδος στροφαλοφόρος και οι μπιέλες από τιτάνιο επιτρέπουν στο μοτέρ να ανεβάζει έως 10.000 σ.α.λ., με το όριο να αυξάνεται στις 10.250 σ.α.λ. όταν ενεργοποιείται το Launch Control. Το μηχανικό σύνολο συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής. Ο πρώτος βρίσκεται ανάμεσα στον V8 και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων, ενώ οι άλλοι δύο αναλαμβάνουν την κίνηση των εμπρός τροχών, προσφέροντας παράλληλα ενεργή κατανομή ροπής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τετρακίνητο supercar που επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα, χρειάζεται μόλις 7,3 δευτερόλεπτα για τα 0-200 χλμ./ώρα και φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 343 χλμ./ώρα.

Από την αθόρυβη μετακίνηση μέχρι το Drift Mode

Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις της, η Temerario Spyder μπορεί να κινηθεί και αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Στο πρόγραμμα Città η διαθέσιμη ισχύς είναι 190 ίπποι, επιτρέποντας την κίνηση μέσα στην πόλη χωρίς τη λειτουργία του V8. Στο Strada, η απόδοση διαμορφώνεται στους 800 ίππους με την επιλογή Hybrid και στους 725 ίππους με τη λειτουργία Recharge, κατά την οποία ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει τη φόρτιση της μπαταρίας.

Για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν ολόκληρο το δυναμικό του συστήματος, τα προγράμματα Sport και Corsa απελευθερώνουν την πλήρη ισχύ των 920 ίππων. Υπάρχει επίσης Drift Mode με τρεις διαφορετικές βαθμίδες, που επιτρέπουν σταδιακά μεγαλύτερες γωνίες υπερστροφής.