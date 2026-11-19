Ο οδηγός της Mercedes και παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2026, Κίμι Αντονέλι, θα δεχθεί ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση του Grand Prix Λας Βέγκας αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω αλλαγής κινητήρα.

Η FIA αναμένεται να επιβεβαιώσει την ποινή του Αντονέλι στο Λας Βέγκας. Η Mercedes, άλλωστε, φέρνει στο Λας Βέγκας μια αναβαθμισμένη έκδοση του turbo, στο πλαίσιο του προγράμματος ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), το οποίο προβλέπει πρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης και αναβαθμίσεων υπό την εποπτεία της FIA.

Η ομάδα με έδρα το Μπράκλεϊ επιβεβαίωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μόνο ο Αντονέλι θα χρησιμοποιήσει το νέο turbo, καθώς ο ομόσταβλός του, Τζορτζ Ράσελ, θα αντιμετώπιζε πρόσθετη ποινή θέσεων στην εκκίνηση εάν προσέθετε επιπλέον εξαρτήματα στο σύνολο των διαθέσιμων μονάδων ισχύος του.

Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι ο Αντονέλι θα χρησιμοποιήσει επίσης νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης στο Λας Βέγκας, με τη συγκεκριμένη αλλαγή να επιφέρει ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση. Η επίσημη επικύρωση της ποινής αναμένεται από τη FIA κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Πέμπτης.