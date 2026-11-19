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Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή του Τζουντ Μπέλιγχαμ για πολλά ακόμη χρόνια, ετοιμάζοντας μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του.

Παρότι η υπάρχουσα συμφωνία του Άγγλου μεσοεπιθετικού έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2029, η διοίκηση της «Βασίλισσας» έχει ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις για την επέκτασή της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι Μαδριλένοι προσφέρουν στον 23χρονο άσο ετήσιες αποδοχές ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα τον τοποθετήσει στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας του συλλόγου, μαζί με τον Βινίσιους Ζούνιορ.

Η πρόταση αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με τις σημερινές απολαβές του, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Από την πλευρά του, ο Μπέλιγχαμ εμφανίζεται θετικός στην προοπτική της ανανέωσης, ωστόσο επιθυμεί να λάβει διαβεβαιώσεις για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας και τη δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικεί σταθερά τους μεγαλύτερους τίτλους, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη.