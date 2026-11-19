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Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της, εξασφαλίζοντας την παραμονή ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής της. Ο Ορελιέν Τσουαμενί υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τη «Βασίλισσα» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο 26χρονος Γάλλος διεθνής βρίσκεται στη Μαδρίτη από το καλοκαίρι του 2022, όταν αποκτήθηκε από τη Μονακό, και έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της ομάδας.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 205 συμμετοχές με τη φανέλα των Μαδριλένων, έχοντας πετύχει επτά γκολ και μοιράσει εννέα ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων το Champions League και τη La Liga.

Με αυτή την κίνηση, η Ρεάλ δείχνει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη της στον Τσουαμενί, διατηρώντας έναν κομβικό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ:

“Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ορελιέν Τσουαμενί συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη μας, ο οποίος δεσμεύεται πλέον με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2022. Στις πέντε σεζόν που φορά τη φανέλα της ομάδας μας, έχει αγωνιστεί σε 205 αναμετρήσεις και έχει κατακτήσει 8 τίτλους: 1 Champions League, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με την οποία έχει πραγματοποιήσει 50 συμμετοχές έως σήμερα και έχει κατακτήσει 1 Nations League το 2021.”