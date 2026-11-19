Ραντεβού με την ατυχία είχε ακόμη ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού κι αυτή τη φορά το πλήγμα προήλθε από τάκλιν ενός συμπαίκτη του.

Απίστευτη κακοτυχία για τους Ερυθρόλευκους και τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που καλείται να λύσει έναν τρομερά δυσεπίλυτο γρίφο στη μεσαία γραμμή της ομάδας του για τα κρίσιμα ματς που ακολουθούν.

Πρώτα ήταν ο Έσε που χτύπησε με τον ΠΑΟΚ και θα απουσιάσει για περίπου 1,5 μήνα, ενώ πριν λίγα 24ωρα τραυματίστηκε σοβαρά και ο Πουέρτα, με την εθνική του ομάδα αυτή τη φορά. Κι ενώ δεν έχει γίνει ακόμα ακριβής διάγνωση, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα λείψει δεδομένα για τουλάχιστον έξι εβδομάδες κι εκείνος.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε το τρίτο χτύπημα για τον Ολυμπιακό, καθώς στην προπόνηση της Πέμπτης, υπήρξε ένας ακόμη σοβαρότερος τραυματισμός, με "θύμα" έναν ακόμη μέσο, τον Τσικίνιο.

Πώς τραυματίστηκε ο Πορτογάλος; Σε μία άσκηση στην προπόνηση, τη στιγμή που έγινε κάτοχος της μπάλας, δέχτηκε ένα τάκλιν από τον Κάρμο, τα πόδια τους φέρεται να μπλέχτηκαν κι εκεί ο Τσικίνιο υπέστη το κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού.

Πλέον ο 30χρονος άσος πρόκειται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής (20/11).