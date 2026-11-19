Η EuroLeague δημοσίευσε τις δέκα κορυφαίες φάσεις της 12ης αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί στις δύο πρώτες θέσεις.

Πολύ θέαμα είχε η 12η αγωνιστική της EuroLeague, το οποίο συμπυκνώνεται εντυπωσιακά στο Top-10. Το game winner του Ναντίρ Ιφί με την Μπαρτσελόνα, το σουτ του Τζάκσον από τα 11 μέτρα και το κάρφωμα του Τουμπέλις έμοιαζαν αρκετά εντυπωσιακά, ώστε να κατακτήσουν κορυφές.

Καμία φάση δεν είναι όμως καλύτερη από το buzzer beater σουτ του Βεζένκοφ από το κέντρο! Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ευστόχησε στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, στην πιο εντυπωσιακή στιγμή της αγωνιστικής.

Στη δεύτερη θέση του Top 10 βρίσκεται ακόμη μία φάση από το ίδιο ματς: το καθοριστικό τρίποντο του Κόρι Τζόζεφ, με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη νίκη με 97-95. Έτσι, τα δύο πιο δραματικά στιγμιότυπα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας.

Το βίντεο: