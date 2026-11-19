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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, έκανε γνωστές τις επιλογές του για τη βασική 11άδα που θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο (19/11 18:00).

Ώρα πρεμιέρας για την Εθνική Παίδων, η οποία αντιμετωπίζει στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, για την πρώτη αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ Κ17 την Αίγυπτο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, έκανε γνωστές τις επιλογές του για τη βασική 11άδα, με τον Γείτονα να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και τους Τσίγκα, Φιλιππιάδη, Λάβδα να αποτελούν την τριάδα των στόπερ.

Ο Καραγγέλης θα αναλάβει την αριστερή πλευρά, με τον Γιώργο Σιώζιο αντίστοιχα στα δεξιά. Το δίδυμο στα χαφ θα συνθέσουν οι Νέτο και Μπινιάρης, με τους Κώστογλου, Χαλδέζο και Νεμπή στην τριάδα της επίθεσης,

Στον πάγκο για την «Γαλανόλευκη» οι: Μπράνης, Νικολαΐδης, Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Παπαδάκης, Παπασαραφιανός, Σούβλατζης, Βασιλειάδης, Αργυρίου και Μπαϊραμίδης.

