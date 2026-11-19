Η δυναμική παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Μανρέσα τράβηξε τα βλέμματα των Ισπανών, με τοπικό μέσο να αφιερώνει ειδικό θέμα στους φίλους του Δικεφάλου και στο εντυπωσιακό ταξίδι τους.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Ισπανία με μια σπουδαία νίκη στις αποσκευές του, επικρατώντας της Μανρέσα με 80-88, ωστόσο δεν ήταν μόνο η εμφάνιση της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι που άφησε το αποτύπωμά της. Η «ασπρόμαυρη» κερκίδα έκλεψε τις εντυπώσεις, με τους φίλους του Δικεφάλου να μετατρέπουν το γήπεδο της Μανρέσα σε... Παλατάκι και να προκαλούν τον θαυμασμό των Ισπανών!

Τα συνθήματα, η ένταση και η ασταμάτητη υποστήριξη προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ δεν πέρασαν απαρατήρητα από τα τοπικά ΜΜΕ. Μάλιστα, το ισπανικό «El Ganxo» αφιέρωσε αρκετές δημοσιεύσεις στην παρουσία των οπαδών του Δικεφάλου, καταγράφοντας με βίντεο την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στις εξέδρες.

🔥🏀Els aficionats del PAOK al Congost #PAOK #eurocup #manresa https://t.co/bKcubBuFrR — El Ganxo (@elGanxoTV) November 18, 2026

Αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, όμως, ήταν η απόσταση που διένυσαν ορισμένοι από τους εκδρομείς για να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Ο δημοσιογράφος του ισπανικού μέσου συνομίλησε με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποκάλυψε πως το ταξίδι ξεκίνησε από την Καβάλα, συνεχίστηκε μέσω Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας, με πλοίο μέχρι την Ιταλία και από εκεί οδικώς μέχρι την Ισπανία!

🏀 El PAOK celebra la victòria al Congost #paok #eurocup #manresa https://t.co/zp21gSurk8 — El Ganxo (@elGanxoTV) November 18, 2026

Μια διαδρομή χιλιάδων χιλιομέτρων, που προκάλεσε την έκπληξη του Ισπανού δημοσιογράφου, όχι όμως και του οπαδού του Δικεφάλου, ο οποίος έδωσε μια αποστομωτική, μέσα στην απλότητά της, απάντηση:

«Είναι πολύ φυσιολογικό για εμάς, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και ταξιδεύουμε όπου πηγαίνει για να τον δούμε».

Μια φράση που ήταν αρκετή για να εξηγήσει στους Ισπανούς όσα είχαν παρακολουθήσει στις εξέδρες της Μανρέσα. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, άλλωστε, τα χιλιόμετρα δεν αποτελούν εμπόδιο, με την παρουσία τους σε ακόμη μία ευρωπαϊκή έδρα να γίνεται θέμα συζήτησης και εκτός ελληνικών συνόρων.