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Μια ξεχωριστή εικόνα από το φιλικό της Ρωσίας με τη Βενεζουέλα, με τους ποδοσφαιριστές να φορούν ιστορικές εμφανίσεις και τον Ματβέι Σαφόνοφ να αποτίει φόρο τιμής στον θρυλικό Λεβ Γιασίν

Η εθνική ομάδα της Ρωσίας ταξίδεψε αρκετές δεκαετίες πίσω στον χρόνο, στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Βενεζουέλα, που διεξήχθη στις 17 Νοεμβρίου στο Κρασνοντάρ και ολοκληρώθηκε με νίκη των γηπεδούχων με 2-0.

Οι Ρώσοι αγωνίστηκαν φορώντας ρετρό εμφανίσεις, εμπνευσμένες από την ποδοσφαιρική ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, με τον τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, Ματβέι Σαφόνοφ, να κλέβει την παράσταση.

Ο 27χρονος γκολκίπερ εμφανίστηκε με μαύρη εμφάνιση και μπερέ, παραπέμποντας στον θρυλικό Λεβ Γιασίν, γνωστό ως «Μαύρη Αράχνη», τον μοναδικό τερματοφύλακα στην ιστορία που έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα, το 1963.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε διπλό συμβολισμό. Αφενός τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Νικίτα Σιμονιάν και αφετέρου την 70ή επέτειο από την κατάκτηση του χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου της Σοβιετικής Ένωσης στη Μελβούρνη, το 1956.

Η Ρωσική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παρουσίασε τη συλλογή «Osnova» στις 16 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με τις Jögel και Olovo, επαναφέροντας στοιχεία από ιστορικές ποδοσφαιρικές εμφανίσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ρωσία επικράτησε με δύο γκολ του Αλεξέι Μίραντσουκ, στο 59ο και στο 75ο λεπτό.