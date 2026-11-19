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Οι διαδοχικοί τραυματισμοί των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον άξονα του Ολυμπιακού, με την εικόνα του Λορέντσο Σιπιόνι στις προπονήσεις να αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον άξονα του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να βλέπει τη μία διαθέσιμη επιλογή μετά την άλλη να τίθεται εκτός αγωνιστικών πλάνων.

Μετά τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε, ακολούθησε εκείνος του Πουέρτα κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική του ομάδα, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης ήρθε να προστεθεί και ο τραυματισμός του Τσικίνιο, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό στο Ρέντη.

Με το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, ο Ιμανόλ καλείται πλέον να αναζητήσει λύσεις σε μια μεσαία γραμμή που αποδεκατίζεται.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ωστόσο, η εικόνα του Λορέντσο Σιπιόνι στις προπονήσεις μετά τη διακοπή αποτελεί ένα από τα πλέον ενθαρρυντικά στοιχεία.

Ο Αργεντινός μέσος αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις στο Ρέντη, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και να αναλάβει έναν πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο.

Άλλωστε, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σημαντική επένδυση το περασμένο καλοκαίρι για την απόκτησή του, προσδοκώντας ότι θα αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για το παρόν και το μέλλον.

Οι τελευταίες προπονήσεις ενισχύουν την αισιοδοξία ότι ο Σιπιόνι μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των κενών που έχουν δημιουργηθεί.

Πλέον, μπροστά του παρουσιάζεται η ευκαιρία να μεταφέρει αυτή την εικόνα στο γήπεδο και να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον Ολυμπιακό.