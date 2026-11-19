Τρέβορ Χάτζινς μίλησε για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μανρέσα, την προσωπική του άνοδο και το ντέρμπι με τον Άρη που ακολουθεί.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μανρέσα με 80-88, με τον Τρέβορ Χάτζινς να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του με την ασπρόμαυρη φανέλα, έχοντας 18 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στην αγωνιστική του βελτίωση, ενώ έδειξε ιδιαίτερα ανυπόμονος για το ντέρμπι με τον Άρη που ακολουθεί το Σάββατο.

Αρχικά, αναφερόμενος στη νίκη επί της ισπανικής ομάδας, τόνισε: «Ήταν σίγουρα μία πραγματική μάχη. Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι όπως θέλαμε, ούτε μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο όπως θα θέλαμε. Ωστόσο, μείναμε ενωμένοι, παλέψαμε και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Στη συνέχεια, ο Χάτζινς στάθηκε στην προσωπική του απόδοση και στο γεγονός ότι σταδιακά βρίσκει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης που εισπράττει από τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο.

«Αισθάνομαι αρκετά φυσιολογικά. Νομίζω ότι κάθε μέρα αποκτούμε καλύτερη χημεία, βρίσκουμε καλύτερο ρυθμό και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Νιώθω ότι σιγά σιγά βρίσκω τον πραγματικό μου εαυτό, καθώς όλοι οι συμπαίκτες μου και το προπονητικό επιτελείο πιστεύουν σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη σημασία του αποτελέσματος, ο Αμερικανός ξεκαθάρισε πως ο ΠΑΟΚ είχε θέσει ως στόχο τη νίκη στην Ισπανία, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί και στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας.

«Είναι σίγουρα μία μεγάλη νίκη για εμάς. Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε και το Σάββατο, αλλά σήμερα είχαμε μία σημαντική αποστολή και την ολοκληρώσαμε με επιτυχία».

«Έμαθα ότι είναι πόλεμος!»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν, πάντως, όσα είπε για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Άρη. Ο Χάτζινς αποκάλυψε πως έχει ήδη ενημερωθεί για την ένταση και την ατμόσφαιρα που συνοδεύουν τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως περιμένει με ανυπομονησία τη συγκεκριμένη αναμέτρηση από την πρώτη στιγμή που συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ.

«Έμαθα ότι είναι πόλεμος! Η ατμόσφαιρα είναι τρελή, αλλά είμαι έτοιμος για τη μάχη. Είμαι έτοιμος! Περιμένω αυτό το παιχνίδι από την ημέρα που υπέγραψα στον ΠΑΟΚ, οπότε είμαι ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Αμερικανός, δίνοντας το δικό του στίγμα ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του Σαββάτου.