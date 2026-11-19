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Μια ξεχωριστή ιστορία από τη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Σκάρπα, που κατάφερε να συνδέσει το ποδόσφαιρο με τη λογοτεχνία και να κερδίσει την αναγνώριση της οικογένειας Τολστόι.

Ο Γκουστάβο Σκάρπα της Ατλέτικο Μινέιρο απέδειξε ότι η επιρροή ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια των γηπέδων. Ο Βραζιλιάνος μέσος, που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, πρότεινε στους διαδικτυακούς ακολούθους του το βιβλίο «Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς», του Λέοντα Τολστόι, προκαλώντας εντυπωσιακή ανταπόκριση.

Το βιβλίο ανέβηκε στην κορυφή των πωλήσεων της Amazon στη Βραζιλία, ενώ το σχετικό βίντεο του ποδοσφαιριστή πλησίασε τις 800.000 προβολές στο YouTube.

Η πρωτοβουλία του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την οικογένεια του σπουδαίου Ρώσου συγγραφέα. Ο Βλαντίμιρ Τολστόι, τρισέγγονός του, έστειλε στον Σκάρπα ένα προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα, συνοδευόμενο από υπογεγραμμένο φωτογραφικό λεύκωμα της οικογένειας.

Παράλληλα, τον προσκάλεσε στη Ρωσία, προκειμένου να επισκεφθεί ιστορικούς χώρους που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του Λέοντα Τολστόι.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι φωτογραφία του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή βρίσκεται πλέον στο Μουσείο Τολστόι στη Μόσχα.

Η επιρροή του Σκάρπα οδήγησε ακόμη και στη δημιουργία της λέσχης ανάγνωσης «Galeitura» από οπαδούς της Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία ξεπέρασε τους 100.000 ακολούθους.

Στις 16 Νοεμβρίου, ο ποδοσφαιριστής μοιράστηκε δημόσια την έκπληξή του, εκφράζοντας τη χαρά του για την απρόσμενη εξέλιξη.

Μια ιστορία που δείχνει πως το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να έρθουν χιλιάδες άνθρωποι πιο κοντά στον κόσμο των βιβλίων.