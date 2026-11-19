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Στο Βερολίνο βρίσκονται επίσης οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση

Σε μια επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο λίγες μόλις ώρες αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά την ιστορική τριμερή σύνοδο κορυφής στην Κίνα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας συναντώνται στο Βερολίνο.

Η συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» με τη συμμετοχή των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας, της Ελλάδας, καθώς και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πραγματοποιείται την ώρα που η Ευρώπη επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο Βερολίνο βρίσκονται επίσης οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατευθύνονταν προς τη γερμανική πρωτεύουσα, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Τραμπ στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου της APEC.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα όσον αφορά τη διευθέτηση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Οι συνομιλίες Τραμπ, Πούτιν και Σι εντείνουν τις ανησυχίες στην Ευρώπη ότι κρίσιμες αποφάσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το μέλλον της ηπείρου μπορεί να ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή της.

Γερμανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συνάντηση στο Βερολίνο θα επικεντρωθεί στην επαναβεβαίωση της δέσμευσης για ισχυρές και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Όπως εξήγησαν, ο χρόνος διεξαγωγής της συνάντησης επιλέχθηκε ώστε οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας να μπορέσουν να δώσουν μια άμεση και κοινή απάντηση σε τυχόν ανακοινώσεις από τη Σεντζέν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η συνάντηση θα αποτελέσει ευκαιρία προκειμένου να συζητηθεί η πορεία των διαπραγματεύσεων με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, καθώς και να ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι για τις συνομιλίες που είχε ο Τραμπ στην Κίνα.

«Η Ουκρανία δηλώνει ξεκάθαρα την επιθυμία της για ειρήνη και εμείς εργαζόμαστε πάντοτε εποικοδομητικά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr