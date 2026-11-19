Το Λονδίνο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τους London Lions να καταθέτουν φάκελο συμμετοχής στην EuroLeague για το 2030.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Λενζ Μπαλάν, αποκάλυψε ότι οι London Lions κατέθεσαν αίτημα συμμετοχής στην EuroLeague για το 2030, και εξήγησε το γιατί:

«Όσον αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε, όπως ξέρετε, κάναμε αίτηση συμμετοχής στην EuroLeague το 2030. Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι οι ίδιες οι εγκαταστάσεις μας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια βεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητά μας να προγραμματίζουμε τους αγώνες μας, καθώς και το ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει όλα τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της δικής μας αρένας, αυτό είναι το γιατί δεν επιχειρήσαμε να συμμετάσχουμε από την επόμενη χρονιά. Αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό το εγχείρημα. Εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά. Έχουμε στο πλευρό μας μερικούς από τους κορυφαίους συμβούλους στον κόσμο και σίγουρα από τους καλύτερους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μας βοηθούν να δημιουργήσουμε αυτή την αρένα. Το επόμενο διάστημα, ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες, θα υπάρξουν πολύ συναρπαστικές εξελίξεις».

👀 London Lions President Lenz Balan: "We applied to join EuroLeague in 2030." 🗣️🦁 #WeAreLondon #LondonLions #Trending https://t.co/tZy3mmZLle — London Lions Basketball (@LondonLions) November 18, 2026

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά τον χαρακτηρισμό του Λονδίνου από τον Τσους Μπουένο ως αγορά-κλειδί για την επέκταση της EuroLeague. Η πρωτοβουλία των London Lions δείχνει ότι ο σύλλογος θέλει να αξιοποιήσει αυτή την προοπτική.

Παράλληλα, καραδοκεί το NBA Europe, το οποίο έχει θέσει την πόλη στο επίκεντρο των σχεδίων του για την ενίσχυση της παρουσίας του στην Ευρώπη. Ακόμα κι αν δεν είναι οι Lions αυτοί που θα συμμετάσχουν στο πρότζεκτ του ΝΒΑ, αρκετοί οικονομικά ισχυροί παράγοντες ανταγωνίζονται για τη δημιουργία μιας ομάδας που θα πρωταγωνιστήσει στην Αγγλία και την Ευρώπη.

Προς το παρόν φαίνεται ότι οι Lions, που αγωνίζονται στο EuroCup, παραμένουν σε τροχιά EuroLeague, με το πλάνο να εκδηλώνεται πλέον από επίσημα «χείλη».